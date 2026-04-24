Chifut rescata dramático empate ante Águilas

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) empató 1-1 frente a Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga TDP, disputado en el estadio Flor de Sospó.

Chifut quiso, pero no pudo

Desde los primeros minutos, el cuadro chiapaneco mostró iniciativa a la ofensiva y avisó con un tiro de Pablo Gómez que pasó cerca del arco rival.

El buen arranque parecía prometedor para los pupilos de Daniel Mora; sin embargo, el visitante supo capitalizar un error defensivo para abrir el marcador a los 15 minutos, cuando Ramiro Anaya disparó dentro del área y, tras un desvío de Gerardo Aldape, el balón terminó en las redes, dejando sin opción de reacción al portero Juan Álvarez.

Pese al golpe, los chiapanecos mantuvieron la intensidad y generaron oportunidades, aunque sin precisión en el último toque, ante un adversario que apostó al contragolpe y que puso otro susto a los 37 minutos en una descolgada de Víctor Arenas, cuyo disparo de última hora fue tapado por la defensa.

Arriesgó todo en el segundo

Para el complemento, la oncena tuxtleca ajustó su esquema con los ingresos de Brayan Álvarez y Joseph Soto, quienes revitalizaron el ataque para inquietar al arquero Rogelio Hernández.

Soto estuvo cerca de empatar con un remate que se estrelló en el poste, mientras que la visita también tuvo opciones, destacando un disparo de Luis Marcial que se fue por encima del arco.

Cuando el partido parecía definido, llegó la recompensa al minuto 85: Ángel García sacó un potente tiro que el guardameta rechazó, pero Brayan Álvarez apareció para rematar y decretar el 1-1.

Serie queda abierta

Con este resultado la eliminatoria queda abierta para el duelo de vuelta en Chilpancingo, pues en caso de persistir la igualdad global, el pase se definirá en penales.