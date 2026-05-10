Chivas hace la hazaña: elimina a Tigres

Contra todo pronóstico, Chivas lo hizo. El Rebaño Sagrado derrotó 2-0 a Tigres en la vuelta de los cuartos de final para firmar el 3-3 global y avanzar a semifinales por su posición en la tabla.

Con solo dos minutos en el marcador, Ricardo Marín encontró el fondo de la red del arco de Nahuel Guzmán y la afición se volvía loca. La celebración perdió fuerza al ver la bandera del asistente arriba.

Correa se sacudió el peligro rojiblanco con una amenazante llegada al área de Whalley, aunque no pasó a más.

El Guadalajara no se cansaba de idear jugadas a la ofensiva. Su inicio fue electrizante, así como el ímpetu de su afición que entonaba con pasión cada estrofa de sus porras.

Santiago Sandoval se perdió una gran oportunidad tras un centro medido de Ledezma. El joven rojiblanco abanicó el esférico solo en el punto de penalti.

Como ha sido tradición, Nahuel se hacía gigante en cada embate de los locales y mantenía el cero en su arco. En un disparo de Govea, respondió con un fuerte brazo para evitar el gol.

El asedio rojiblanco se mantuvo hasta la barrera de los 20 minutos, a partir de ahí bajaron un poco la intensidad y los felinos comenzaron a sumar acciones de peligro.

La segunda parte tuvo nombre y apellido: Santiago Sandoval se encargó de echarse el equipo al hombro y devolverle la esperanza del campeonato a su afición.

El joven rojiblanco hizo explotar al Estadio Akron al minuto 73. Ricardo Marín remató con la derecha, y Sandoval cazó el disparo para empujarlo al fondo de la red y comenzar con la misión que lucía imposible.

Tres minutos bastaron para que el canterano hiciera el segundo de la noche. Con su 1.65, el juvenil tricolor se alzó por los aires y ganó el esférico de cabeza para dejar pasmado a Guzmán, mientras los defensores felinos se lamentaban.