Choque de altura en el Héroes Bonampak

En un juego que promete emociones y dramatismo, el superlíder del Torneo Héroes Bonampak, Ice Cars FC, enfrenta este domingo al Deportivo Azteca —cuarto lugar de la clasificación estelar— en el duelo estelar de la jornada 11, a efectuarse a las 10 de la mañana en la cancha del parque del Oriente.

Con una impresionante marca de diez triunfos al hilo, el cuadro motorizado encabeza la tabla con 30 puntos, además de ser la mejor ofensiva —con 71 goles anotados—, por lo que buscará mantener su paso arrollador a costa del Deportivo Azteca, uno de los animadores de la campaña, que cuentan con cinco victorias, tres empates y solo una derrota, con un total de 20 unidades.

Otro de los partidos atractivos de la fecha 11 es el que sostendrán el sublíder Aston Villa (24 puntos) y el sexto de la tabla, Águilas FC (18), a partir de las 11 de la mañana, en el mismo escenario.

En tanto que la sesión arranca desde las 8 de la mañana, con el encuentro entre Deportivo Enbe y Ambulancias Colibrí FC, para luego dar paso al choque entre “sotaneros” que tendrán el Mamitas Chiapas y Cafecito con Leche.

Al mediodía, AC Milán se medirá con Cayuco FC, mientras que para la 1 de la tarde está pactado el juego de Real Brasil y La Bandita FC. Para las 2 de la tarde, Jaguares FC buscará dar el rugido ante Juventus FC, y para terminar la sesión, Santos FC enfrenta al Santa Cruz.

Los mejores

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer el balance de las estadísticas individuales y en la pelea por el título de campeón de goleo, Víctor Álvarez (Cayuco FC) es quien lidera la clasificación con 49 anotaciones, mientras que en segundo lugar aparece Leonardo Hernández (Águilas FC), con 37.

En el rubro de mejor portero, Rodrigo Aguilar (Jaguares FC) es quien encabeza la clasificación con 28 salvadas, seguido a la distancia por Mauricio Barrios (La Bandita FC) y Guadalupe Martínez (Deportivo Enbe), ambos con 23 atajadas.