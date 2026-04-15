Cierra fase regular en el torneo

La Liga Empresarial vivió una intensa jornada 19 en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, donde se disputó la última fecha de la fase regular y quedaron definidos los equipos que avanzan a la Liguilla en la categoría de primera.

Desde las primeras horas de actividad, las escuadras saltaron al terreno de juego con la consigna de asegurar su lugar en la “fiesta grande” o mejorar su posición en la tabla. La jornada estuvo marcada por encuentros reñidos y resultados que reflejaron el nivel competitivo que ha caracterizado al torneo.

Empate

Uno de los duelos que abrió las acciones fue el empate sin goles entre Mariachis y Racing Club, que dejó sensaciones encontradas para ambos conjuntos, pues aunque sumaron, dejaron escapar la oportunidad de cerrar con mayor contundencia.

Por su parte, Agua E-pura firmó una victoria importante al imponerse por 3-1 ante Almacenes Carylu, mostrando contundencia en el ataque y solidez en defensa, factores clave que le permiten llegar con confianza a la siguiente etapa.

En otro de los partidos destacados, Marnoc demostró su poder ofensivo al golear por 5-1 a Baygam. Esto lo posiciona como uno de los equipos a seguir, gracias a su capacidad para generar peligro constante y capitalizar sus oportunidades frente al arco rival.

Finalmente, Pistim Bak logró un triunfo cerrado de 2-1 ante Atlas FC, en un encuentro muy disputado en el que la intensidad y el orden táctico fueron determinantes para inclinar la balanza. Este resultado le permite cerrar la fase regular con buenas sensaciones y aspiraciones de avanzar en la siguiente ronda.

De esto modo la Liga Empresarial concluye su etapa regular y da paso a la Liguilla, en la que los mejores equipos del torneo tratarán de quedarse con el campeonato. La paridad mostrada a lo largo de la competencia anticipa una fase final llena de emoción, en la que cualquier error puede marcar la diferencia.

Liguilla

La dirigencia informó que en los próximos días darán a conocer la información oficial sobre los enfrentamientos y horarios de los cruces para definir a los planteles que avanzarán a la gran final de en busca del título.