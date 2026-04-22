Cierran con victoria sobre Pavones

Pavones ADMC cayó por 2 goles a 1 frente al representativo de la Universidad del Sureste (UDS) FC, en duelo de la fecha 30 del grupo 2 de la Liga TDP, efectuado en el Centro de Formación UDS en Comitán.

Henry Vázquez puso adelante a los locales con el 1-0 desde el minuto 10, y el mismo jugador amplió la ventaja con un doblete al 35, para prácticamente sentenciar el partido con el 2-0.

Pavones se complicó aún más la existencia tras quedarse con 10 hombres tras la expulsión de Sebastián Carmona al minuto 41, pero se acercó con el 2-1 vía penal de Alex Manzano al 57, e incluso estuvo cerca de empatar con disparos que pegaron en los postes, en lo que fue un cierre intenso.

Ambos sin Liguilla

El conjunto capitalino concluyó la participación en su temporada de debut en la división de ascenso, sumando 37 puntos que los ubicaron en el lugar 13, producto de nueve victorias, siete empates y 14 derrotas.

Por su parte, UDS FC mejoró sus números con 45 unidades, con saldo de 12 triunfos, 6 empates y 12 derrotas, para finalizar en en el octavo puesto de la clasificación.