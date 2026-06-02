Cierre dorado para las Luchas Asociadas

La selección Chiapas de Luchas Asociadas, en la modalidad libre, cerró con una cosecha de dos oros, una plata y un bronce su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026, competencia que se desarrolló en las instalaciones del Velódromo de Puebla.

La actuación más brillante llegó por conducto de Jorge Armando Chávez Cruz, quien se proclamó campeón en la categoría sub-13 varonil, división de los 47 kilogramos. El gladiador chiapaneco logró por primera vez la medalla de oro, luego de imponerse con autoridad técnica ante rivales de Yucatán, Estado de México, Jalisco, Tlaxcala y Querétaro, antes de vencer en la final al representante de Nuevo León.

La segunda presea dorada fue obra de Rodolfo López Méndez, en la categoría sub-15, en los 57 kilogramos. Con una sólida participación sobre el colchón, el atleta superó a contendientes de Puebla, Ciudad de México y Coahuila, para después derrotar en la gran final a Nuevo León y subir a lo más alto del podio.

Más medallistas

La presea de plata correspondió a Ángel de Jesús Alcázar Pérez, de la sub-20, en los 92 kilogramos, quien abrió su camino con triunfos ante Morelos, Baja California y Coahuila. Aunque cayó frente a Jalisco, retomó el paso vencedor ante Nayarit y disputó nuevamente la final contra el representante jalisciense.

El bronce fue para Carlos Arodi Peña Valencia, de la sub-20, en los 61 kilogramos, mostrando entrega al superar al Estado de México y Baja California Sur, consolidando así una valiosa aportación para el equipo chiapaneco.