Cintalapa será sede del Estatal U16 Varonil

La emoción del Basquetbol chiapaneco se hará presente del 22 al 24 de mayo con la realización del Campeonato Estatal U16 Varonil 2010 y menores, certamen que tendrá como sede el municipio de Cintalapa y que reunirá a destacados talentos provenientes de diferentes regiones de la entidad.

El evento, avalado por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba) Chiapas, servirá como plataforma para definir al conjunto que representará al estado en la etapa nacional con sede en Durango, Durango, por lo que se espera un torneo de alto nivel competitivo y lleno de intensidad en cada encuentro.

La convocatoria ha despertado gran interés entre academias, clubes y selecciones municipales, ya que esta categoría es considerada una de las más importantes en el proceso formativo de los jóvenes basquetbolistas. Durante tres días, los equipos participantes buscarán demostrar su calidad dentro de la duela, apostando por un juego dinámico, veloz y con gran despliegue físico.

Cintalapa se alista para recibir a jugadores, entrenadores y familias que acompañarán este importante campeonato estatal, el cual también representa una importante derrama deportiva y social para el municipio. La organización contempla una logística especial para brindar las mejores condiciones a cada delegación participante.

Además del nivel competitivo, el certamen tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del Basquetbol en Chiapas, brindando espacios de fogueo y crecimiento para las nuevas generaciones que buscan abrirse paso dentro del deporte ráfaga.

Los encuentros prometen emociones desde la fase inicial, ya que varios de los equipos llegan con procesos sólidos y jugadores que han destacado en competencias regionales y nacionales. La lucha por el campeonato estatal será intensa, tomando en cuenta que el boleto al Nacional representa una gran vitrina para cada uno de los jóvenes atletas.

Ademeba Chiapas continúa impulsando este tipo de torneos con la intención de detectar y proyectar nuevos talentos, fortaleciendo el nivel del Basquetbol estatal y generando oportunidades para que los jugadores puedan competir en escenarios de mayor exigencia.