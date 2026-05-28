Clínica estatal de Poomsae, un éxito

Con la finalidad de fortalecer el trabajo técnico y competitivo del Poomsae en Chiapas, se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas una importante clínica estatal encabezada por la profesora Grecia Zinger, quien actualmente funge como una de las principales responsables del desarrollo de esta modalidad dentro de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do.

La entrenadora, además de formar parte del cuerpo técnico estatal, recientemente obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Poomsae rumbo al Campeonato Mundial, resultado que la mantiene como una de las referentes de esta disciplina en la entidad. Su experiencia le ha permitido encabezar los procesos de capacitación y seguimiento de la preselección Chiapas, integrada tras el Campeonato Estatal de Poomsae.

La actividad reunió a practicantes provenientes de distintos municipios del estado, quienes acudieron para reforzar aspectos técnicos, coordinación, precisión y construcción de formas, como parte de un proyecto que la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do considera prioritario para el crecimiento del Poomsae a corto, mediano y largo plazo.

Jornada

Durante la intensa jornada de trabajo, los participantes desarrollaron ejercicios enfocados en desplazamientos, posturas, líneas, centros de gravedad, biomecánica y ejecución correcta de técnicas básicas, además de simulaciones de competencia y correcciones personalizadas.

El programa también contempló entrenamientos específicos de AP chagui, coordinación brazo-cadera, velocidad, control y reacción visual, con divisiones por categorías infantiles, cadetes, juniors y adultos. La planeación estratégica incluyó sesiones de evaluación, retroalimentación grupal y trabajo técnico especializado en Kunmgam, buscando elevar el nivel competitivo de los atletas chiapanecos.

La profesora Grecia Zinger destacó la importancia de mantener un seguimiento constante en los entrenamientos para que el estado pueda obtener mejores resultados en futuras competencias oficiales. El objetivo principal es consolidar una estructura sólida que permita a Chiapas enfrentar con más fuerza los próximos selectivos nacionales organizados por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, así como en eventos estatales y en la Olimpiada Nacional 2027.

Asociación

De igual manera, se resaltó la coordinación entre la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do y los diferentes maestros afiliados de varios municipios, quienes han sumado esfuerzos para impulsar esta modalidad que cada vez gana mayor relevancia en el deporte estatal.

Este trabajo es considerado ambiciosa por la organización, ya que no solamente busca resultados inmediatos, sino también crear una base sólida de atletas con proyección nacional e internacional. La capacitación constante, la actualización técnica y el trabajo colectivo son algunos de los pilares de este proceso que ya comenzó a tomar forma con la integración de la nueva preselección estatal.

Con este tipo de actividades, el Tae Kwon Do chiapaneco continúa demostrando crecimiento y organización, apostando por la preparación integral de sus artemarcialista y entrenadores rumbo a los próximos compromisos del calendario nacional.