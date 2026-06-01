Combinados conquista título en dramática final

La Liga Patria definió a su nuevo campeón de la categoría Veteranos luego de una emocionante final disputada en la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva, donde Combinados se impuso por marcador de 5-3 a Costeños FC tras un intenso encuentro que requirió tiempos extras para conocer al monarca.

Desde el silbatazo inicial ambos conjuntos demostraron por qué llegaron a la instancia definitiva. El duelo se jugó con intensidad, llegadas constantes y un gran ambiente en las tribunas, donde familiares y aficionados alentaron a sus respectivos equipos durante los más de 90 minutos de acción.

Combinados fue el primero en abrir el marcador al minuto 18. Orlando Hidalgo aprovechó una desatención defensiva para ingresar al área y definir con precisión, colocando el 1-0 que hizo explotar de emoción a sus seguidores.

Respuesta

La respuesta de Costeños FC llegó apenas cuatro minutos después. Al 22’, Erick Álvarez apareció dentro del área para conectar un disparo certero que dejó sin oportunidad al guardameta rival, emparejando los cartones 1-1 y devolviendo la confianza a su escuadra.

Cuando parecía que la primera mitad concluiría igualada, Orlando Hidalgo volvió a hacerse presente en el marcador. Al minuto 44 encontró un espacio entre los defensores y definió de manera efectiva para devolverle la ventaja a Combinados con el 2-1 antes del descanso.

Sin embargo, Costeños FC salió decidido a reaccionar en la parte complementaria. Apenas al minuto 46, Cristian Zapata aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de las redes y colocar nuevamente el empate, ahora 2-2.

La intensidad del encuentro no disminuyó. Combinados retomó la ventaja al 58’, cuando Miguel Núñez culminó una acción colectiva con una definición que significó el 3-2, acercando a su equipo al campeonato.

Costeños FC no bajó los brazos y mantuvo la presión ofensiva durante los minutos finales. Su insistencia encontró recompensa al minuto 80, cuando Erick Álvarez firmó su doblete de la tarde con una anotación que decretó el 3-3 y obligó a que la definición se extendiera al tiempo extra.

Tiempos extra

Ya en los periodos suplementarios apareció nuevamente la figura de Orlando Hidalgo. El delantero mostró sangre fría y contundencia para marcar dos goles más, completando una actuación memorable y sellando el triunfo de Combinados por 5-3.

Con esas anotaciones se evitó la tanda de penales y se aseguró el campeonato para Combinados, que celebró con entusiasmo la conquista del título ante un digno rival que luchó hasta el último instante.

Al finalizar el encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde jugadores, cuerpo técnico y aficionados festejaron una campaña que concluyó con el trofeo de campeón en sus manos, cerrando así una vibrante temporada dentro de la Liga Patria.