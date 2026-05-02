Compiten por el título del Mr. Olimpia

Continúa el conteo regresivo rumbo a la 40° Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness Olimpia 2026, a efectuarse este domingo 3 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez.

Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), emitió la convocatoria oficial a todos los gimnasios afiliados del estado, así como del sureste mexicano y de Centroamérica, para que reúnan a sus atletas en este evento con el cual se festejan los 40 años de historia del Gimnasio Olimpia, un recinto deportivo de las pesas, dedicado a la salud y que ha promovido el surgimiento de grandes campeonas y campeones del Fisiculturismo.

Las categorías

En la rama femenil las categorías en competencia serán las siguientes: Fitness Figura Clasificadas Libre, Fitness Bikini y Bikini Wellness Libre; estas dos últimas con subcategorías de Principiantes, Novatas y Clasificadas.

Para la varonil se tomarán en cuenta los sectores de Principiantes, Novatos y Clasificados, hasta 65 kilos, hasta 70 kilos, hasta 75 kilos, de 75 kilos en adelante, Campeón Absoluto —en el que pueden participar los campeones de su respectiva categoría— y Campeón de Campeones, así como las modalidades de Men’s Physique y Classic Physique Principiantes, Novatos y Clasificados.

Las inscripciones y el pesaje serán de 9:00 a 11:00 horas, el día de la competencia, en el mismo teatro. Los atletas deberán presentarse con riguroso bikini y ya pintados, además de entregar la documentación necesaria, que incluye fotocopias de CURP y credencial de elector, con un costo de inscripción de 200 pesos por categoría.

La premiación consistirá en medallas del primero al sexto lugar en Principiantes y Novatos, así como y trofeo escultura del primero al tercer puesto de cada sector, y preseas del cuarto al quinto.

Para mayores informes, los interesados pueden dirigirse al Gimnasio Olimpia (calle 1ª Sur Poniente número 56, barrio de Guadalupe, en Comitán de Domínguez), o bien llamar a los números telefónicos 9636323504 o 9631062163.