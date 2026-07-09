Completan fogueo de alto nivel en Jalisco

Sirenas y tritones pertenecientes al club deportivo El Delfín de Chiapas tuvieron un balance positivo como resultado de su participación en la 6ª Copa Amdetna de Natación, celebrada en la alberca de 50 metros de Carril 4tro, Estadio Náutico & Gym, en Zapopan, Jalisco.

Durante tres días de competencias, siete nadadores del club capitalino enfrentaron pruebas de curso largo que les permitieron medir su nivel, mejorar marcas y adquirir experiencia en un escenario de alta exigencia, pues el certamen reunió a cerca de 500 participantes pertenecientes a 36 diferentes clubes de distintas partes de México.

Sirena más destacada

La atleta Doris Méndez Santos encabezó la actuación del representativo tuxtleco al acumular 63 puntos y ubicarse en la décima posición de la categoría de 16 años, resultado que le permitió figurar entre las 15 mejores nadadoras premiadas de su división.

También participaron Ana Sofía López Chávez, Gael López Guerrero, Emilio Noel Gómez Velázquez, Cristopher López Ramírez, Ian Soria García y Matías Ortega Anzueto, quienes aportaron unidades para que el conjunto chiapaneco concluyera en la posición 23 por equipos, con 196 puntos.

Balance positivo

A su regreso a tierras chiapanecas, la entrenadora Lily Anzueto Moguel destacó el esfuerzo de sus siete alumnos y consideró que competir en una alberca de 50 metros representó una oportunidad valiosa para continuar su formación.

“Estamos contentos, nadar en curso largo es fabuloso para ellos, para cerrar bien la temporada. Todos estuvieron dentro del pronóstico y tienen que seguir afinando detalles para mejorar. Siempre podemos ser una mejor versión”, señaló.

Anzueto Moguel resaltó además que varios integrantes consiguieron mejorar sus tiempos pese a las diferencias que implica pasar del curso corto al largo, donde existen menos vueltas y se reducen los impulsos desde la pared y subrayó que cada integrante contribuyó al resultado colectivo, y que enfrentarse a nadadores de todo el país dejó importantes aprendizajes.

Tras la experiencia en Jalisco, El Delfín continuará con un intenso cierre de temporada, pues la selección infantil participará en la Copa Maya de Cancún el próximo fin de semana, y pocos días después la representación juvenil asistirá al Campeonato Nacional en Mérida, Yucatán.