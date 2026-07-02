Congreso reconoce a Alejandro Aguilar

El “coach” Alejandro Aguilar Ruiz recibió el reconocimiento por Trayectoria Deportiva de parte del H. Congreso del Estado de Chiapas, distinción que enmarca más de cuatro décadas de trabajo y formación en pro del deporte de las tacleadas.

El acto, que tuvo lugar en el Salón del Humanismo del recinto legislativo, contó con la presencia de jugadores de diferentes generaciones de Osos de Chiapas, equipo que Aguilar Ruiz fundó en 1982 y que con el paso del tiempo se ha consolidado como el más ganador en la historia de los emparrillados.

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), arrancó el homenaje resaltando que el entrenador ha dedicado su vida a formar personas a través del deporte, siendo ejemplo de perseverancia, liderazgo y compromiso.

“Al entregarle este galardón reconocemos no solo una trayectoria ejemplar sino un estilo de vida dedicado al servicio de la juventud”, resaltó en su discurso a nombre del Congreso.

Mensajes

Por su parte, la María Isabel Rodríguez Jiménez citó la trayectoria del “coach”, quien llegó a Tuxtla Gutiérrez en 1981 para integrarse al Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 01.

Su vínculo con este deporte —relató— dio inicio con escuadras infantiles y juveniles de la Ciudad de México, hasta su llegada a Chiapas ya como adulto para formar a las primeras generaciones de jugadores y equipos, entre estos los Osos de Chiapas, el cual ha dirigido por cuatro décadas, cosechando campeonatos y forjando a personas de bien.

En su intervención, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo expresó que hablar del Futbol Americano es hablar de disciplina, estrategia y trabajo en equipo. Indicó que el “coach” Aguilar es una leyenda de este deporte y ha demostrado que las victorias se construyen con dedicación, sacrificio y unión.

La última participación fue la del homenajeado, quien brindó un mensaje emotivo y resaltó el conjunto de talentos y personas que lo han acompañado todo este tiempo y gracias a quienes hoy recibe este reconocimiento al frente de un equipo con 44 años de historia, que sigue vigente y es el más ganador en Chiapas. “Vamos a seguir adelante y, como dice la frase: nunca subestimes el corazón de un campeón”, concluyó el entrenador.

Para poner broche de oro al acto, el “coach” recibió una placa y trofeo por parte del diputado Guillén Guillén, poniendo fin al emotivo homenaje a su trayectoria deportiva.