Copa Chiapas cierra con 200 equipos

La Copa Chiapas 2026 alcanzó una cifra histórica al cerrar oficialmente su proceso de inscripciones con un total de 200 equipos confirmados, ratificándose como uno de los torneos de Futbol formativo más importantes del sureste del país.

Después de varias semanas de registros, el comité organizador informó que todas las categorías convocadas tuvieron una excelente respuesta de clubes, academias, escuelas de formación y selecciones municipales, que se darán cita durante el mes de julio para disputar el prestigioso certamen.

La competencia reunirá a cientos de futbolistas provenientes de diferentes municipios de Chiapas, además de delegaciones de estados como Tabasco y Veracruz, que buscarán el título en sus respectivas categorías. Entre las divisiones con mayor convocatoria destaca Niños Héroes, que cerró con 28 equipos inscritos, reflejando el crecimiento que ha tenido esta categoría en el campeonato.

Los organizadores afinan detalles para la elaboración de grupos, calendarios y sedes de juego, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado de cada una de las jornadas. Asimismo, se espera la presencia de visores, entrenadores e invitados especiales que seguirán de cerca el desempeño de las futuras promesas del balompié.

Con 200 equipos confirmados, la edición 2026 apunta a convertirse en una de las más exitosas desde la creación del torneo, fortaleciendo su prestigio como una de las competencias más relevantes del calendario deportivo en Chiapas y una referencia para el Futbol de fuerzas básicas en la región.