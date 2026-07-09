Copa Chiapas Tux 7 anuncia categorías

La cuenta regresiva para la sexta edición de la Copa Chiapas Tux 7 continúa y los organizadores dieron a conocer las categorías oficiales que integrarán uno de los torneos infantiles y juveniles de Futbol más importantes del sureste mexicano, el cual se desarrollará del 12 al 16 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez.

El campeonato volverá a reunir a cientos de niñas, niños y jóvenes provenientes de distintos municipios de Chiapas y de otros estados, quienes competirán durante cinco días en un ambiente de sana convivencia, desarrollo deportivo y búsqueda de nuevos talentos.

La convocatoria contempla las modalidades de Fut 7, Fut 8 y Fut 11, permitiendo que jugadores de diferentes edades tengan actividad dentro del certamen. En Fut 7 participarán los nacidos en 2017-2018, 2015-2016, 2013-2014 y 2011-2012, además de las ramas femeniles para las generaciones 2013 y menores, así como 2011 y menores, fortaleciendo la presencia del Futbol femenil en el torneo.

La modalidad de Fut 8 únicamente fue abierta para la división 2019-2020, destinada a los futbolistas más pequeños que comienzan su proceso de formación deportiva. Mientras tanto, el Fut 11 contará con las categorías 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 y 2007-2008, ofreciendo un espacio competitivo para las divisiones juveniles que buscarán quedarse con el campeonato.

A lo largo de sus cinco ediciones anteriores, la Copa Chiapas Tux 7 se ha consolidado como una plataforma para impulsar el talento infantil y juvenil, además de fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto dentro y fuera de la cancha.

La organización espera una importante respuesta de clubes, escuelas de formación y academias de diferentes regiones, consolidando nuevamente un evento que se ha convertido en referente del Futbol de fuerzas básicas en el estado.