Copa Chiapas TUX7 abre inscripciones

La organización de la Liga TUX7, presidida por Bryan López, lanzó de manera oficial la convocatoria para la sexta edición de la Copa Chiapas TUX7 2026, uno de los torneos de Futbol formativo más importantes del sureste mexicano, que se celebrará del 12 al 16 de septiembre en diferentes instalaciones deportivas de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen está dirigido a clubes, escuelas y filiales oficiales que buscan brindar a sus jugadores una experiencia competitiva de alto nivel, reuniendo a equipos de distintas regiones del estado y del país en categorías infantiles y juveniles.

Convocatoria

La competencia contempla las modalidades de Futbol 7, Futbol 8 y Futbol 11, abarcando desde los nacidos en 2019 y 2020 hasta la división 2007-2008, además de incluir categorías femeniles para impulsar la participación de niñas y jóvenes en el balompié organizado.

Las actividades iniciarán el sábado 12 de septiembre con el registro de equipos, el Fan Fest y una junta. Para el domingo 13 se tienen programados la ceremonia inaugural y el arranque de la primera jornada, mientras que el lunes 14 se celebrarán las fechas dos y tres de la fase regular.

Posteriormente, el martes 15 se desarrollarán los encuentros correspondientes a cuartos de final y semifinales, dejando para el miércoles 16 las finales y la ceremonia oficial de premiación. Uno de los principales atractivos del torneo será la garantía de al menos tres partidos para cada escuadra participante, permitiendo a los jugadores acumular minutos de competencia y fortalecer su proceso formativo.

Los organizadores anunciaron una serie de beneficios que incluyen seguimiento fotográfico profesional, credenciales oficiales, arbitraje, atención fisioterapéutica, registro digital de resultados y transmisión en vivo de las fases decisivas.

La Copa Chiapas TUX7 también contará con la presencia de visores deportivos, aspecto que representa una oportunidad importante para que jóvenes talentos puedan mostrar sus capacidades ante observadores especializados.

Los interesados pueden solicitar mayores informes y hacer su proceso de inscripción a través del número oficial de Whatsapp 9612620389.