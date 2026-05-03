Coratux se impone ante Familia FC: 4-3

En un emocionante duelo de poder a poder, Coratux FC se impuso por 4 goles a 3 ante el representativo de Familia FC. El partido fue válido por la fecha 5 de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, que se disputó en el campo 1 de Caña Hueca.

Por los Comitecos Radicados en Tuxtla el esfuerzo fue conjunto y la victoria se gestó con las anotaciones de Ever Muñoz, Jorge Gordillo, Leonardo Soriano y Édgar Ramos. Del lado contrario, Osvaldo Galdámez marcó un par de dianas y con otra contribuyó Jorge Palacios.

Por su parte, el Croco FC no tuvo piedad del DC United, al que arrolló por 5-0 con triplete de José Acuña y los tantos de Diego Pérez y Roger Reyes. En otra goleada, Deportivo Modelo pasó por encima del Deportivo IMZZ al son de 6-1. William Domínguez y Gerardo León se despacharon con sendos dobletes, mientras que Víctor Estrada y Juan Estrada anotaron un tanto cada uno. El gol de la honda de su adversario lo consiguió Mauricio Santiago.

Además, Plásticos Pablín sucumbió por 3-4 frente al Deportivo San Francisco. Del lado vencedor marcaron Jefrey Moreno, Josué Díaz, Arvin Martínez y Serio Solórzano. Por su rival descontaron Diógenes Nanduca (2) y Alonso Camacho.

Acción dominical

Para este domingo habrá una reducida cartelera en el campo de La Herradura, donde Plásticos Pablín se medirá con Deportivo IMZZ a las 4 de la tarde, y al al terminar será el turno de Familia FC contra Croco FC.

Segunda división

En la categoría de plata se jugó la fecha 2 del Torneo de Copa, destacando la victoria de Masía FC por contundente marcador de 4-1 sobre Deportivo Chiapas, con triplete de Salvador Urbina y un tanto de Ángel Caballero. Por su adversario el gol de la honra lo anotó Fernando González.

Por su parte, Terkoz FC doblegó por 3-2 a Talentos Better con doblete de Rey Clemente y una diana de Leonardo Gómez. Por su rival acertaron Alexis Natarén y Yovani Flores. Además, las oncenas del Santa Ana Jr. y Cobach 33 firmaron empate a un gol. Por los cobachenses marcó Yerán Flores, y por los santistas, Carlos Chamé.