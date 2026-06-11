Cuatro medallas en Juvenil Centroamericano

Los representantes chiapanecos María Fernanda Aguilar Hernández y Diego Abarca López tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Juvenil Centroamericano ITTF Américas 2026, celebrado del 2 al 8 de junio en Tegucigalpa, Honduras, al conquistar un total de cuatro medallas para México: tres de plata y una de bronce.

Los atletas formaron parte de la selección mexicana de Tenis de Mesa y estuvieron acompañados por el entrenador chiapaneco Leonel Alejandro Hernández López, cerrando de manera positiva un intenso ciclo competitivo que incluyó su participación en la Olimpiada Nacional 2026.

Resultados

Diego Abarca fue uno de los elementos más sobresalientes del certamen al obtener dos preseas de plata. La primera llegó en la modalidad de “singles” sub-19, donde mostró gran nivel desde la fase de grupos al superar a los representantes de Guatemala y Honduras. Posteriormente, avanzó con triunfos sobre Costa Rica en octavos de final y Guatemala en cuartos, para instalarse en la gran final, donde cayó ante un integrante del equipo México A.

La segunda plata para Diego fue en dobles varonil, haciendo pareja con Jorge Rodríguez, de Quintana Roo. La dupla mexicana avanzó con paso firme durante toda la competencia, dejando en el camino a Guatemala y El Salvador para llegar al duelo por el campeonato. En la final tuvieron que conformarse con el segundo lugar tras enfrentar nuevamente a una fuerte representación guatemalteca.

Por su parte, María Fernanda Aguilar Hernández también brilló en tierras hondureñas. La chiapaneca consiguió la medalla de plata en “singles” con una sobresaliente actuación que incluyó victorias sobre El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Su recorrido la llevó hasta la final para disputar el título con una integrante del conjunto México A y obtener el subcampeonato.

Además, Aguilar Hernández sumó una presea de bronce en dobles femenil junto a Alexa Valdez, de Nuevo León. La pareja mexicana derrotó a El Salvador y Guatemala durante su trayecto, pero se quedó a las puertas de la final al caer frente a Costa Rica.

De esta forma los exponentes chiapanecos ratificaron el crecimiento que ha tenido el Tenis de Mesa en la entidad y aportaron resultados importantes para la delegación mexicana en una competencia que reunió a las mejores promesas de la región centroamericana.