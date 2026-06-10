Culmina con éxito examen en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas fue sede de una de las actividades más importantes del calendario nacional de Moon Moo Won-Moo Duk Kwan al albergar el 153° Examen de Cintas Negras y Grados Mayores, evento que reunió a practicantes de distintas edades y estados del país.

En el salón Miraval del Hotel Rocaval, 41 aspirantes de las categorías infantil, juvenil y adultos fueron sometidos a exigentes evaluaciones teóricas y prácticas de Tae Kwon Do para demostrar los conocimientos, las habilidades técnicas y la formación adquirida a lo largo de años de preparación.

Municipios

Los participantes arribaron desde diferentes municipios de Chiapas, entre estos Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Palenque, Simojovel, Cintalapa y San Cristóbal, además de representantes del estado de Yucatán, quienes formaron parte de una intensa jornada supervisada por destacados sinodales nacionales y estatales.

El cuerpo evaluador estuvo integrado por Fernando Celada Cruz, cinta negra 9° Dan; Vicente Franco de la Puente, cinta negra 9° Dan; Daniel Garduño Werner, cinta negra 7° Dan; Youngmahn Moon, Cinta Negra 6° Dan; Arnoldo Victorio Sandoval, cinta negra 8° Dan; Octavio Valseca Morales, cinta negra 8° Dan, entre otros maestros que verificaron cada uno de los aspectos técnicos y filosóficos de los aspirantes.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el homenaje al gran maestro Dai Won Moon, considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo del Tae Kwon Do en México. En este acto también estuvieron presentes personajes históricos de la organización, como el profesor Alfonso León Castillejos, conocido por haber instalado la primera escuela Moo Duk Kwan en San Cristóbal, así como Nancy Alegría Incháustegui, quien fue la primera mujer cinta negra de esta disciplina en la ciudad.

Clausura

Tras concluir el examen se llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de grados, en la que además se reconoció el desempeño sobresaliente de varios practicantes. El profesor Youngmahn Moon entregó medallas de Excelencia a once alumnos que destacaron por su rendimiento durante el proceso de evaluación, mientras que siete participantes recibieron reconocimientos especiales por la calidad de sus tesis.

En su mensaje, Youngmahn Moon destacó la satisfacción que le dejó la organización y el nivel mostrado por los evaluados, resaltando que este fue el primer examen de cintas negras efectuado sin la presencia física de Dai Won Moon. No obstante, aseguró que el legado de su padre sigue vigente y que la fortaleza de la gran familia Moo Duk Kwan permitirá continuar con el crecimiento de la agrupación.