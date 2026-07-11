Cumple certamen con mucha adrenalina

El rugir de los motores volvió al remodelado crossódromo Mincho Marín, ubicado en el ejido El Cebollal de la Rivera Cerro Hueco, escenario donde se disputó la tercera fecha del Campeonato Estatal de Velocidad en Tierra 2026, una jornada que reunió a los mejores pilotos de Chiapas y a destacados competidores invitados del estado de Tabasco.

Desde las primeras mangas, el circuito ofreció un espectáculo cargado de adrenalina gracias a las intensas batallas por la posición, los rebases al límite y los espectaculares saltos que mantuvieron al público al filo de sus asientos durante toda la competencia. La respuesta de los aficionados confirmó el crecimiento que ha tenido este serial, considerado uno de los principales referentes del deporte motor en la entidad.

El trazado del Mincho Marín, recientemente remodelado, respondió a las expectativas tanto de pilotos como de escuderías, que reconocieron las mejoras realizadas en la pista y destacaron el trabajo de la organización para garantizar un evento seguro y competitivo.

Asimismo, el dispositivo de seguridad y los servicios médicos recibieron elogios por parte de los participantes, quienes coincidieron en que esta tercera fecha dejó un balance altamente positivo.

Femenil

En la categoría femenil, Ariana del Carmen de la Cruz Clemente se quedó con el primer lugar tras una actuación consistente de principio a fin. El segundo puesto fue para Alejandra Guadalupe Mendoza, mientras que la representante de Tabasco, Sandury Ruiz, completó el podio con una destacada participación.

Dentro del sector principiantes varonil, Cristian Daniel Mendoza logró imponerse luego de mantener un ritmo constante durante toda la jornada. Luis Serrano finalizó en la segunda posición y Édgar Antonio Rodríguez, proveniente de Tabasco, ocupó el tercer sitio.

La división avanzados varonil ofreció una de las competencias más intensas del día. Edin Martínez, representante de Tuxtla Gutiérrez, aprovechó su experiencia para quedarse con la victoria, seguido por David Alfonso Macías y Josber Ruiz, quien dio pelea hasta la última vuelta para asegurar el tercer lugar.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó en avanzados Motocross, donde tres generaciones de la familia Marín protagonizaron una carrera memorable. Alán Marín García cruzó primero la meta después de una competencia llena de rebases y maniobras espectaculares, mientras que Óscar Marín Luevano terminó en el segundo puesto y Benjamín Marín Corzo completó un podio que reflejó la tradición familiar dentro del Motociclismo chiapaneco.

En principiantes Motocross, Genaro López demostró un gran manejo para quedarse con la primera posición, seguido de William Serrano y Cristian Daniel Mendoza, quien volvió a subir al podio tras su destacada actuación en otra categoría.

La competencia también brindó espacio para las nuevas generaciones con la categoría infantil de 4 a 6 años. Alessandro Burguete se adjudicó el triunfo, mientras que Ximena García obtuvo un meritorio segundo lugar y Alain Marín Rojas concluyó en tercero, dejando claro que el semillero del Motocross chiapaneco continúa fortaleciéndose.

Nivel

Con esta tercera fecha concluida, el Campeonato Estatal de Velocidad en Tierra 2026 mantiene un alto nivel competitivo y confirma el crecimiento del Motociclismo en Chiapas. La combinación de talento local, la presencia de pilotos de otras entidades y el respaldo de la afición permiten que el serial siga consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario estatal del deporte motor.