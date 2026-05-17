Cumplen con primera mitad de la temporada

El calendario 2026 llega a un punto importante para Trucks México Series, la mitad de la temporada regular, en la que se podría comenzar a formar el camino rumbo al “Chase”, que otorga seis pases directos a los mejores de la tabla general, en donde la parte alta muestra una verdadera batalla.

Luego de su victoria en Tulum, el piloto de la camioneta 18 de Escudería Telmex, Carlos Novelo, rompió con el triple empate que existía hasta antes de la tercera fecha en el liderato; sin embargo, ese segundo triunfo del año le ha valido para llegar a 136 unidades, mientras que la constancia ha dejado a Roberto Espinosa solo un punto por detrás (135), en la camioneta 96 del Dynamic Motorsports, y Valeria Aranda los sigue con 134 unidades en la Truck 27 del Aranda Racing Team.

Everardo Fonseca (123 puntos), Rafa Maggio (112) y Jan Philipp Krüll (108) son quienes cierran esos primeros seis escalones rumbo al “Chase”, ubicándose muy cerca de ellos el actual líder de los novatos, Sebastián Rodríguez junto a Santiago Cruz, ambos contando con 106 unidades.

Para esta cuarta fecha, el campeonato arriba a Puebla, lugar en el que ha tenido una larga historia a la cual se sumó la final del 2025, en la que Gerardo Rodríguez alzó el título, siendo esta la última visita al trazado ubicado en Amozoc.

En esta ocasión será un circuito de 2,590 metros de longitud el que se ocupará para la competencia pactada a 40 vueltas con un solo “stage” en la 18, este domingo a partir de las 11:30 horas.