Daniel Cruz entra a los libros de la historia

El Futbol chiapaneco continúa dando muestras de su talento y su proyección, consolidando a Daniel Cruz López como campeón de goleo de la Liga TDP (grupo 2), quien se une a la lista de delanteros que han conquistado la cima bajo la guía del entrenador Miguel Ángel Casanova Díaz.

Cruz López, originario de Jiquipilas, Chiapas y con 20 años de edad, anotó 30 goles en la fase regular, y en el mismo ciclo sumó también tres dianas en la Copa Promesas MX, con la camiseta de Lechuzas UPGCH.

Daniel Cruz se une además a un selecto grupo de artilleros, siendo el quinto futbolista que Casanova Díaz proyecta hacia el título de goleo individual. El primero de la generación dorada fue el tuxtleco José Andrés Zúñiga Martínez, con Mezcalapa FC, y después, como entrenador de Liga Premier FMF con los Cafetaleros de Chiapas, Casanova Díaz proyectó a Yair Delgadillo, Diego Gama y el colombiano Klinsman Calderón.