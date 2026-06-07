Decisiva fecha 14 en el Héroes Bonampak

Una electrizante fecha 14 se vislumbra dentro del Torneo Héroes Bonampak, con duelos decisivos a celebrarse este domingo en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La jornada abre a las 9 de la mañana con la participación del superlíder, Ice Cars FC, que cuenta con paso perfecto de 12 victorias en fila, para un acumulado de 36 puntos. Pero su rival en turno, Ambulancias Colibrí FC, está urgido de sumar para meterse en zona de Liguilla, pues de momento es onceavo, con con 16 unidades.

El equipo motorizado jugará además un partido pendiente ante el Deportivo Enbe, a partir de las 11 de la mañana. El compromiso luce complicado, ya que su adversario es el sexto de la clasificación con 24 unidades y con un triunfo puede meterse al Top 4.

Otros encuentros

Para las 10 de la mañana, Cayuco FC intentará sumar su décima conquista de la campaña para seguir aspirando a la cima general. De momento cuenta con 28 unidades que lo tienen en el segundo lugar general, en tanto que su adversario, Santa Cruz, aparece en el puesto 12, con 13, por lo que también llega obligado a sacar el resultado para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Por su parte, Aston Villa chocará con Rayados Diarios FC a partir de las 12:00 horas, en un duelo que pondrá frente a frente a dos clubes con aspiraciones de estar en la “fiesta grande”. El primero es el quinto lugar de la tabla, con 25 puntos, mientras que su adversario aparece en noveno, con 18 unidades.

Inmediatamente después, saltarán al campo las escuadras de La Bandita (14º) y Mamitas Chiapas (18º), dos clubes cuya aspiración es salir de la parte más baja de la clasificación.

Para las 2 de la tarde la acción continúa con el choque entre AC Milan y Santos FC, uno de los más llamativos de la sesión. El cuadro santista es tercero de la clasificación, con 27 puntos, y aspira a ser sublíder en esta fecha, pero enfrente tendrá a un cuadro italiano que quiere asegurar su boleto a la Liguilla, pues por ahora es octavo, con 19 unidades.

La jornada cierra a las 3 de la tarde con la participación de Águilas FC, que es cuarto de la tabla, con 26, ante Cafecito con Leche, equipo que aparece en los últimos lugar (16º), con apenas 6.