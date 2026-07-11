Definidos los cruces rumbo al título

La etapa de eliminación directa del Mundialito Inter Prepas 2026 ya tiene definidos sus enfrentamientos y todo está listo para que los 16 mejores equipos del certamen inicien la lucha por el campeonato, que promete emociones de principio a fin.

Tras una intensa fase de grupos, las selecciones representadas por distintas instituciones educativas de Tuxtla Gutiérrez aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final, donde cada partido será de eliminación directa y un solo error podría significar la despedida del torneo.

Cruce

España, representada por la Preparatoria Gilberto Velázquez, enfrentará a Croacia, del Cobach Plantel 35, en uno de los encuentros más atractivos de la ronda. Del mismo sector también sobresale el duelo entre Alemania, de la Preparatoria No. 4 Vespertino, y Qatar, de la Preparatoria No. 7 Atain.

Turquía, del Cobach Plantel 13 Vespertino, tratará de avanzar frente a Irán, de la Preparatoria No. 6, mientras que Estados Unidos, representado por el Telebachillerato No. 73, medirá fuerzas con Uzbekistán, del Cetis No. 138.

Otros cruces

Argelia, del Cobach Plantel 13, se verá las caras con Ecuador, de la Escuela del Río, mientras que Corea del Sur, de la Preparatoria Mónica, enfrentará a Paraguay, de la Preparatoria Moisés Martínez.

Arabia Saudita, del Cecyt No. 34, buscará su pase a la siguiente ronda frente a Egipto, de la Preparatoria No. 7 Atain. Finalmente, Senegal, de la Preparatoria Bivalente, protagonizará un atractivo compromiso frente a Noruega, del Tec de Monterrey, cerrando así los enfrentamientos rumbo a los cuartos de final.

Con el cuadro completamente definido, la expectativa crece entre jugadores, entrenadores y aficionados, quienes esperan una fase final llena de intensidad, goles y grandes actuaciones individuales. La calidad mostrada durante la primera etapa del torneo hace pensar que cualquier escuadra tiene argumentos suficientes para pelear por el campeonato.

Además del título, los participantes tratarán escribir su nombre en la historia de una competencia que se ha consolidado como uno de los eventos estudiantiles de mayor convocatoria en la capital chiapaneca, fomentando la convivencia, el deporte y el talento juvenil.

El Mundialito Inter Prepas 2026 entra en su etapa decisiva, en la que cada encuentro tendrá tintes de final y únicamente los equipos más sólidos lograrán mantenerse con vida hasta disputar el ansiado trofeo de campeón.