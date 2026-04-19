Delfines con balance nacional positivo

La participación de los atletas del club deportivo El Delfín en el Selectivo Mexicano de Natación 2026, efectuado recientemente en Veracruz, dejó un balance positivo en términos de desempeño, crecimiento competitivo y proyección a nivel nacional.

Así lo considera la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, quien presentó el análisis general del equipo, resaltando en primer término la entrega mostrada por los nadadores en una de las competencias más exigentes del calendario.

Una medalla de plata

Durante siete días de actividades, participaron con ocho nadadores de alberca y tres más en aguas abiertas. En total, cinco atletas llegaron a las finales, acumulando 13 apariciones en el Top 10 del país, además de conseguir dos pruebas más clasificadas rumbo a los Juegos Nacionales Conade del próximo mes de mayo.

Entre los resultados más sobresalientes figura la medalla de plata obtenida por Ariadna Sarmiento Monzón en los 50 metros pecho, prueba en la que confirmó su nivel competitivo. También destacaron Héctor Rad Solís, quien se ubicó en el Top 10 nacional en 100 y 50 mariposa, y Ana Cáceres Nangusé, finalista en 50 metros pecho.

En dorso, Maximiliano Domínguez García y Rodrigo Escobar Cruz lograron meterse a finales en 50 y 100 metros. En aguas abiertas, el equipo sumó un clasificado a Conade en 5 kilómetros, Evann Andrés Pérez López, y un lugar dentro del Top 8 en la prueba 3K, con Tadeo Bustillos Sánchez.

Otros atletas como Ian de la Rosa Cruz, Diego Hernández González y Alexia Michelle Nandayapa Vidal también compitieron en este evento.