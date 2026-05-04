Delfines listos para la Olimpiada Nacional

El club deportivo El Delfín se reportó listo para participar representando a Chiapas en la Olimpiada Nacional Conade 2026, tras concluir su etapa de preparación.

La entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, informó que serán siete los competidores que formarán parte de esta importante cita, detallando que las pruebas de natación en alberca se desarrollarán del 4 al 9 de mayo en León, Guanajuato, mientras que la disciplina de aguas abiertas tendrá lugar del 23 al 26 del mismo mes en Bahía de Banderas, Nayarit.

Los seleccionados

En la categoría de 13-14 años competirán Ana Paola Cáceres Nangusé, quien verá acción en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho, además de 200 y 400 combinado individual; así como Maximiliano Domínguez García, inscrito en 50, 100 y 200 metros dorso, además de 50 metros pecho.

Por su parte, en la categoría de 17-18 años participarán Ariadna Sarmiento Monzón, quien nadará 50, 100 y 200 metros pecho, 50 libres, 50 mariposa y 200 combinado individual; Elsa Genoveva Albores Bautista, en 50 y 100 metros mariposa; Ian de la Rosa Cruz, también en 50 y 100 metros mariposa; y Rodrigo Escobar Cruz, en la prueba de 100 metros dorso. Cabe mencionar que estos atletas podrían integrarse en pruebas de relevos, tanto por rama como en equipos mixtos.

En lo que respecta a aguas abiertas, Evann Andrés Pérez López representará al club en la prueba de cinco kilómetros dentro de la categoría 14-15 años, en una de las modalidades más demandantes del programa.

El grupo viajará acompañado por el cuerpo técnico, incluyendo a la propia Amanda Moguel Rodríguez y la profesora Lily Anzueto Moguel, para integrarse a la delegación estatal que competirá en territorio guanajuatense.