Previa de la final de la ChampionsHoy se define una temporada de sorpresas con una final inesperada. ¿Qué historias a seguir tendremos en Múnich?

Por la primera

Si bien son dos grandes (o un grande y un nuevo rico) del Futbol europeo, muy pocos hubieran puesto a Inter o a PSG en la final. La principal historia, por supuesto, será la búsqueda de los dueños cataríes del tan ansiado trofeo. Desde que llegaron a la capital francesa no han dejado de ganar títulos locales, mas la Orejona siempre se les ha negado. Hace años decía que el dinero, sin historia, no podía comprar una Champions, aunque Chelsea y Manchester City me probaron equivocado.

Otro de esos ricachones que no lo ha conseguido es París, y eso se puede terminar hoy. Estuvieron muy cerca en 2020, en aquella final sin público con gran actuación de Neymar pero que se quedó corta por un gol de un canterano suyo, Coman, para darle el título al Bayern.

Sufrieron remontadas increíbles de Barcelona o ManU, y la tripleta Messi-Ney-Mbappé se quedó en octavos los apenas dos años que duró. Ni Ronaldinho, ni Zlatan, ni Di María, ni Cavani, nadie puso tan cerca al PSG de ganar la Orejona como hoy la tienen Kvicha, Dembelé y Barcola.

La apuesta más importante fue Mbappé, haciéndose con él a sus 18 años y amarrándolo, hasta en contra de su voluntad, en París. Kylian se quedó corto cada año y nunca pudimos ver al crack de las Copas del Mundo hacerse presente en una UCL. ¿Quién hubiera dicho que el primer año en que se fue, totalmente gratis, sería en el que pueden por fin conseguir su ansiado trofeo?

Una victoria del PSG es una victoria del Futbol moderno y los petrodólares, sí, pero también es una muestra de que a veces puedes sumar restando y que un DT es la prioridad, no las estrellas.

La UCL de Luis Enrique

Lucho siempre me ha parecido un pedazo de DT. Ganó el triplete en su primera temporada en Barcelona, tal como Pep, pero muchos le dan más mérito a la MSN que al DT en aquel 2015. Con España estuvo cerca de la gloria siempre, tanto en la Euro como en LN y JJOO. Ahora, con el PSG completó la temporada más dominante en la historia de la Ligue 1, y está instalado en esta final dejando en el camino al primero y al segundo de la poderosa Premier League.

La clave del éxito de este equipo no es que se fueron Mbappé o Messi, obviamente, sino que hoy sí tienen un DT de clase mundial.

¿Revive el Calcio?

A diferencia del PSG, el Inter sí sabe cuánto pesa una Champions. Tienen tres en su historial, incluyendo el histórico triplete con Mourinho de 2010. Esa es, de hecho, la última Orejona levantada por un club italiano, y los 15 años de sequía es casi la racha más larga en su historia, entre la del Milán en 1969 y la de la Juve en el 85.

De hecho, solo aquellas dos finales de la Juventus de Allegri en 2015 y 17, más la que perdió este equipo hace dos años contra el City, son las que han tenido clubes de la Serie A. Entre 1985 y el 2000 fue, sin duda alguna, la mejor liga del mundo, pero hoy ha sido relegada al cuarto lugar. Un título del Inter es un trofeo para todo il Calcio, regresándole su lugar como una liga de élite.

Las claves

PSG tiene mejores individualidades, como “Kvaradona”, Dembelé (posible Balón de Oro), Barcola o Vitinha. Tiene, también, a un mejor arquero en Donnarumma, por más que Sommer tuvo el partido de su vida ante el Barça.

Eso sí, el hombre más peligroso será Lautaro Martínez, haciendo click con Thuram y Calhanoglu. Los Nerazzurri también son superiores en el medio campo con Barella como bastión, así como mejor defensa con Dumfries y Dimarco en las laterales y muchas opciones en la central. Por plantilla, es ligeramente superior París. En la dirección técnica, también. ¿Y la maldición de Múnich? Dicen que siempre que se juega ahí una final, un equipo levanta su primera Orejona.

Mi pronóstico: solo un club francés ha sido campeón de la Champions, y ese fue el Marsella, en 1993… ante un club de Milán. Hoy se repite la historia y París se iluminará todavía más.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.