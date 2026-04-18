Más de un campeón se puede definir entre hoy y mañana.

Cita con la historia

Mañana es el día. Lo que pase en el Etihad será definitorio, no solo en la Premier, sino en la Champions también. Desde la jornada pasada, gracias a su repaso sobre Chelsea y a la tercera derrota del Arsenal en cuatro partidos (cuando tenían tres en toda la temporada hasta entonces), el City ya controla su propio destino. Un triunfo los pondría a tres de los Gunners con un juego menos, y ya solo sería cuestión de quién deja ir puntos y, con ellos, el campeonato.

Los Gunners están en semis de Champions por segundo año seguido y han sido subcampeones de Premier tres años seguidos, pero si no alzan al menos una de las dos será la campaña más trágica posible. Esta liga la tenían casi en el bolsillo pero, de dejar ir este partido, estoy seguro que la debacle no terminará aquí y que les terminará pesando cuando enfrenten al Atleti. Después de este encuentro solo quedan rivales de media tabla para abajo, pero de perder ya no tendrían margen de error.

Todos los fantasmas estarán presentes, y Guardiola bien sabe el control que tiene sobre su “padawan”, Arteta. ¿Se quedará en ceros este Arsenal? ¿O darán un golpe sobre la mesa y asegurarán el título?

¿Inicia el doblete?

Otro equipo con historial de pecho frío que está a las puertas de algo histórico es el Atlético. Están en semis de UCL por primera vez en nueve años, y ahora ya no está su némesis que viste de blanco. Mientras tanto, hoy mismo pueden romper otra sequía y levantar su primera Copa del Rey en 13 años. El rival, en La Cartuja de Sevilla, será la Real Sociedad, a quienes vencieron en un partidazo hace 40 días.

Los Txuri-Urdin no han tenido buen año en ninguna otra competencia, y aquí aprovecharon un camino accesible a la semifinal, venciendo en el Clásico Vasco al Athletic y pasando a una final inesperada. Lo normal es que los Colchoneros levanten la Copa del Rey, la primera de Griezmann ante el equipo con el que debutó y en sus últimos juegos en Europa antes de partir a la MLS, y que mañana apoyen al City para tener un camino a la final de la Champions más blandito. Claro, nada en el Atlético es normal, e insisto que es la escuadra más difícil de predecir del mundo.

¿El primero de tres?

Parezco disco rallado, pero ahora toca el turno del Bayern, quien puede levantar el primero de tres trofeos mañana mismo. De vencer al Stuttgart, combinado con una derrota del Dortmund, los Bávaros levantarán su 13a Bundesliga en 14 años, y luego el miércoles, ante Leverkusen, podrían llegar a su primera final de Pokal en seis años. ¿Qué pasó en 2020, aparte de pura tragedia? El sextete del Bayern Munich y, si me preguntan, creo que hay altas chances de que se repita.

Las Champions naranja y verde

No pelamos mucho a la Europa y Conference League, pero ya que están definidas las semis vale la pena repasarlas. En la primera, lastimosamente, echaron de fea forma al único mexicano que nos quedaba. El Betis de los ex-Liga MX Fidalgo y Deossa iba ganándolo 2-0 (3-1 en el global) al Braga cuando ocurrió una jugada que cambió todo.

Abde aprovecha un rebote tras el contragolpe para marcar el tercero y “sentenciarlo”… pero el gol se anula por un fuera de lugar de 10 centímetros. Después, el choque entre Bartra y Llorente noquea al primero, y Pau Víctor descuenta en un gol polémico. Empieza el 2T, y en cinco minutos le dan la vuelta, para terminar al final perdiendo 4-2, en una de las derrotas más dolorosas en la historia del Benito Villamarín. Ahora el Braga enfrentará a un Friburgo que hizo pedazos al Celta, mientras dos ingleses con más Champions que el Arsenal pelearán en la otra semi (Aston Villa y Nott. Forest).

Mientras tanto, también nos quedamos sin los dos mexicanos que seguían en la Conference. Orbelín y el AEK se quedaron cortos ante Rayo Vallecano, y el AZ de Mateo fue aplastado por el Shakhtar. ¿El único que nos queda? Obed Vargas. ¿Vamos, Atleti?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].