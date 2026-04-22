Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoVamos a pausar las Crónicas Mundialistas una semana para hablar de una muy movida jornada futbolística y así, mañana, abordar el Draft de la NFL.

Crónica de una debacle anunciada

Jugó su mejor partido en más de un mes y Donnarumma les regaló un gol… y aun así el Arsenal perdió su encuentro más importante en casi 20 años. Tal vez exagero en ponerlo a la altura de la final de la Champions 2006 o encima de las semis que jugaron el año pasado o de las múltiples finales que han tenido estos años, como la de Europa League en 2019 ante Chelsea, pero es que los Gunners tenían la chance de amarrar su primera Premier desde 2004, y en vez de ello ahora es el City quien toma el control.

Siguen tres puntos debajo pero con un partido de más, y con un calendario restante que luce bastante accesible: Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa, y solo este último está en puestos europeos. Los de Pep aprovecharon una magnífica jugada individual de Cherki (su mejor jugador este año) y luego una definición que Haaland hizo parecer fácil para sacar un triunfo que podría significar una Premier tan inesperada como bienvenida para un club que estaba en la lona en febrero.

Claro, los Gunners aún pueden ganar liga y Champions pero… ¿alguien realmente piensa que lo harán? Con el historial de congelarse en los momentos importantes, nuestra confianza en Arteta está por los suelos. Podían ganar cuatro títulos, ya perdieron dos y parece que los otros dos se les van de las manos.

Sin liga, sin copa

Oficialmente acabó la etapa de Griezmann en España (salvo algunos partidos insignificantes de La Liga), y se irá del Atlético de Madrid sin ganar una sola liga o Copa del Rey como Colchonero.

Llegó en 2014, cuando eran campeones vigentes de liga, se fue al Barça entre 2019 y 2021 (al menos allá sí levantó una copa en su segundo año) y sin él el Atleti ganó otra liga con Luis Suárez como estandarte. Ahora, en su última chance y ante el equipo que lo debutó en 2009 y con el que solo ganó un ascenso a primera, no fue factor en absoluto y ni siquiera se quedó para la eventual tanda de penales en la que terminaron cayendo.

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey con más fortuna que buen futbol, su primera desde 2020 (y su primera con público desde 1987), mientras el Atlético sigue sin levantar este trofeo desde 2013. Claro, entre ellos y el Arsenal no se hace uno en este momento (de hecho solo uno de los cuatro semifinalistas ganó, ellos dos y el PSG perdieron), y eso les da “esperanzas” de avanzar a la final, pero les aseguro que ni Gunners ni Colchoneros serán favoritos el 30 de mayo.

Por cierto, ves el ambiente inigualable en La Cartuja de Sevilla y menos entiendes el cambio de sede de la Supercopa a Arabia Saudí.

El primer campeón

Mientras Inter y Barcelona están muy cerca y en Inglaterra y Francia hay carreras de dos caballos, en Alemania ya tuvimos al primer campeón de liga del año y fue, para sorpresa de nadie, el Bayern por 13ª vez en 14 años y por 28ª en los últimos 41 años. Algunos piden cambios en la Bundesliga para hacerla más competitiva y vistosa, pero no veo cómo lo logren sin herir injustamente al cuadro Bávaro.

Fue tan aburrido y predecible que el único drama es que Michael Olise no quiso celebrar con tanta efusividad, es decir, algo tenían que poner en sus notas.

¿Muy poco, muy tarde?

Ya que están a punto de firmar un nadaplete, el Real Madrid se acordó que tiene a dos de los cinco mejores jugadores del planeta y los usó bien. La dupla Mbappé-Vinicius sí apareció con humildad y sin penal para el triunfo Merengue sobre el Alavés, y solo alargan el inevitable título del Barça. Lo que les queda, en este punto, es evitar que se coronen en el clásico del 10 de mayo, y asegurarle a Kylian su segundo Pichichi en fila.

¿Será que es una señal de que esa dupla ya está lista para cumplir con lo que prometía?

¡Hasta la próxima!

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