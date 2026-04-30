Qué nos dejó la ida de semis en la Champions LeagueTal como se esperaba, un duelo vio a los dos mejores equipos del mundo y el otro brilló por su juego defensivo y especulador.

Para la historia

Michel Platini dijo alguna vez que “el juego perfecto debería terminar 0-0”. Y en parte tenía razón, porque eso significa que nadie se equivoca ni regala nada. Entonces, ¿cómo describimos el 5-4 que vivimos el martes? Para ver nueve goles en 90 minutos necesitas muchos espacios, errores y desconcentraciones, pero en esta ocasión fue mitad eso y mitad dos escuadras en su punto ofensivo más alto.

De un lado, un PSG que tiró seis veces a puerta y le hizo cinco goles a uno de los cinco mejores arqueros de la historia, quien además no tuvo culpa en ninguna de las anotaciones que concibió. La velocidad y la técnica de jugadores como Dembelé, Doué y sobre todo Kvicha, fueron demasiado para un cuadro que recibió ocho goles en sus primeros ocho partidos, y ahora sintió la ausencia de un Kompany que no pudo ajustar nada desde la tribuna.

Del otro, un Bayern que anotó cuatro con un Kane muy lejano al área, pero que aun así cobró desde los 11 pasos y puso una preciosa asistencia para un Luis Díaz que está vuelto un “crack”. Ninguno de los goles fue necesariamente por un oso defensivo, pero muchos de ellos sí fueron gracias a los espacios y a la lentitud que proporcionaba el equipo contrario.

Absolutamente nada está definido para la vuelta en Munich: con el poder ofensivo de ambos y la urgencia del Bayern por ganar será otro lindo partido de varios goles, y no me atrevo a decir quién avanza… solo que, quien lo haga, también levantará la Orejona el 30 de mayo.

De un lado está el PSG de Luis Enrique, imparable desde la temporada pasada y a punto de ser historia como bicampeón de la UCL (algo impensable para escuadras que no se llamen Real Madrid), mientras el Bayern de Kompany, para mí, ha sido el mejor equipo de la temporada hasta ahora y quienes dije (y sostengo) que terminarían como campeones de Europa. Fue un partido lejos de ser perfecto, tal como las mejores cosas en la vida.

Y en la otra esquina…

Nos malacostumbramos por lo pasado en París, pero no significa necesariamente que el duelo en el Metropolitano fuera malo. Claro, fue definido por dos penales (y casi hubo un tercero tras una falta que para mí era clara sobre Eze y que el VAR terminó por anular), pero al final estuvo a la altura de una semifinal de este calibre.

El Atleti, aprovechando su localía, fue quien más buscó el triunfo, en especial con un par de disparos de Julián, otros de Lookman y una pelota de Griezmann que dio en el larguero, pero lo más relevante fue su lesión de tobillo que lo marginó al final del partido y lo pone en duda para la vuelta en Londres. Se habla mucho de cómo se irá al Barcelona este verano (junto a Antoine, que se irá seguro al Orlando City) y sin el Madrid en el camino, parece que si no es ahora no será nunca para los Colchoneros.

Los Gunners sobrevivieron más que nada, y sin exigirse demasiado en ataque sacaron un empate con el que se van contentos. Quien sea que se quede fuera, le dolerá por muchos años esta eliminación.

La lista no tan final

Hablando de temas más locales, les puedo confirmar que la lista “preliminar” de la selección mexicana iba a salir el lunes en la tarde… pero se retrasó hasta el martes. Aguirre quería tener más tiempo para definir quién iba y quién no sin asegurarle a nadie un lugar en la lista final, y ahí los clubes evidentemente brincaron.

¿Me vas a dejar sin X jugador para la Liguilla y ni siquiera lo vas a llevar al Mundial? Por eso es que tardó en salir esta lista que, al final, terminó siendo una mezcla de jugadores que siempre sí les garantizaron su puesto y de otros que no irán pero que serán considerados para el siguiente proceso, todos de equipos ya eliminados (curiosamente ninguno de ellos tiene jugadores que sí irán al Mundial). Es el inicio de la concentración apenas, pero no ha sido el más prometedor.

¡Hasta la próxima!

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