Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoComienza el último mes de clubes antes de la Copa del Mundo, y es donde se definirá absolutamente todo.

A dejar todo para el clásico

Es un mundo extraño donde el único español vivo en Champions es el Atleti mientras el Barça y el Madrid ven desde casa (por mí, mejor). Los Culés podrían coronarse bicampeones este mismo fin de semana, aunque creo que todo se quedará pendiente para el próximo domingo en el Camp Nou. Ni el Barça en Pamplona ni el Real Madrid en Montjuic deberían tener muchos problemas para ganar y dejar todo pendiente para el clásico del 10 de mayo. ¿Qué le queda a los Merengues? No perder ahora para no tener que hacerles pasillo, y luego no dejar que les ganen el título directamente, y con ello no salvarán su temporada pero al menos se ahorrarán esa humillación.

Prohibido resbalar

Al mismo tiempo, en Inglaterra ya solo es una carrera de dos caballos, y ninguno tiene margen de error. Los Gunners ya no tienen que salir de Londres de aquí a que acabe la temporada, a menos claro que quieran jugar la final de la Champions en Budapest. Les toca recibir al Fulham de Raúl Jiménez que aún tiene mínimas chances de meterse a la Conference League, y si bien estarán pensando en la visita de los Colchoneros el martes, tampoco pueden dejar ir ningún punto. Por su parte, el City visita a un Everton que está en las mismas que el Fulham, y no tengo dudas que también sacarán los tres puntos. Si ambos ganan todos los que les quedan el título se definirá por diferencia de goles, la cual al momento sigue siendo para el Arsenal.

Pero el duelo más bonito del fin es el clásico de Inglaterra en Old Trafford entre el 3 y 4 de la tabla. El Manchester Utd.-Liverpool es más por el orgullo que por definir algo, pero no deja de ser un clásico.

Otro campeón a la vista

La semana pasada vimos al Bayern levantar la primera liga de la temporada, y ahora el Inter podría ser campeón desde hoy mismo. El Napoli visita al Como que todavía busca meterse a su primera Champions, y de perder, le cedería automáticamente el título de la Serie A a los Nerazzurri, quienes de todos modos podrían conseguirlo mañana en el Giuseppe Meazza, con un triunfo sobre Parma.

Después de un dominio de nueve temporadas seguidas de la Juve de 2012 a 2020, lo que hemos visto esta década ha sido pura inconsistencia en el Calcio: Inter-Milan-Napoli-Inter-Napoli-Inter. Mientras tanto, la Juve solo presume una Coppa Italia, y por ello es que urge tanto la reestructuración que se espera este verano. Para el Inter es, en parte, redención tras lo ocurrido la temporada pasada, cuando estuvieron a las puertas del triplete y al final se quedaron sin nada y humillados en la final de la UCL. En especial, es de aplaudir lo de Chivu, quien llegó supliendo a Inzaghi y su primera impresión fue salir por la puerta de atrás del Mundial de Clubes, y también tienen chance del doblete este 13 de mayo en la final de la Coppa ante su hermanita, la Lazio.

¿Y en las otras competiciones?

Al igual que en la UCL, parece que tanto en la Europa League como en la Conference tendremos un inglés en la final. En la Champions naranja es un hecho, ya que el Nottingham Forest tomó ventaja mínima sobre Aston Villa en la primera semifinal, en la que “Dibu” hizo un atajadón pero luego no pudo detener el penal regalado por Delofeu y excelentemente cobrado por Chris Wood. Su rival en la final del 20 de mayo en Estambul sería, al momento, el Friburgo alemán. Mientras que en la Champions verde, es el Crystal Palace quien alcanzará su primera final europea. Tras 110 años las Águilas tenían cero títulos (que no fueran de categorías menores), y en los últimos 12 meses ya levantaron la FA Cup, la Community Shield y casi casi están en la final de la Conference. Mi corazón se partiría, ya que su rival al momento es el Rayo Vallecano de Hugo Sánchez y Falcao (y ya, ningún otro oaxaqueño chaparro que importe), quienes llevan ventaja sobre Strasburgo.

¡Hasta la próxima!

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