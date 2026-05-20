Crónicas Mundialistas, parte XII: las caras nuevas del 2026La semana pasada hablamos de cómo algunos van por su quinto o sexto Mundial; ahora toca hablar de los que debutarán en el escenario más grande.

Erling Haaland

El Noruego no solo jugará su primer Mundial a sus 25 años, sino que será también su primer torneo grande (había fallado en calificar a dos Euros y Catar 2022). Erling Braut ha sido uno de los tres jugadores que han dominado la década, y si bien Noruega no ganará el Mundial, sí es un gran candidato para ser campeón goleador (imagínense cuántos le hará a Irak) y a ser uno de los animadores del torneo.

La mala: ya tiene fama de no aparecer en momentos importantes. Fue crucial en calificar al Mundial sobre Italia (líder goleador de todas las eliminatorias) pero, tras irse en cero en la final de la FA Cup ante Chelsea, oficialmente sigue en cero goles en toda final con los Citizens. Había sido uno de los grandes ausentes, y da gusto por fin verlo en una Copa del Mundo.

Rayan Cherki

Por puro talento, Francia debería ser el candidato número 1 a ganarlo todo. Más allá de Mbappé y Dembelé, hay tres jóvenes que llaman la atención en Les Bleus: Doué, Barcola y Cherki; este último, uno de mis jugadores a seguir. Ha sido (con diferencia) el mejor jugador del City en su primer año en la Premier, y uno de mis favoritos de esta temporada.

Originario de Argelia, Rayan ya ganó una plata Olímpica y a sus 22 años ya es un constante en las convocatorias de Deschamps, y es el heredero de Griezmann en la Selección Gala.

Nico Paz

Una de las razones por las que veo difícil un bicampeonato Albiceleste es por la falta de renovación de plantilla. De los titulares en 2022, solo Enzo, Julián y MaCa están en mejor momento, y no hay muchos nombres nuevos. El que más destaca: el número 10 Español-Argentino que puede meter al humilde Como a la Champions y está entre los goleadores de la Serie A. Surgido de la cantera Madridista, Paz pinta para dar el salto a un club grande este verano y a ser el futuro de la Argentina post-Messi.

Cole Palmer

“Cold” Palmer ya fue figura del campeón del mundo… de clubes, cuando le clavó un doblete con Chelsea al PSG el año pasado en el mismo estadio donde todos quieren llegar este verano, el Metlife.

Muchas de las promesas Inglesas se quedaron en el camino, como Greenwood, Mount, Grealish, Sancho o Elliott, y el veterano Kane llegará arropado “solo” por Jude, Saka, Foden y el número 10 de los Blues. Palmer es un jugador poco convencional, vendido por dos cacahuates por el City y siendo la figura principal de un equipo muy inestable, y pese a sufrir varias lesiones este año, es quien puede ser la pieza faltante para que “el Futbol regrese a casa”.

Kieran Yildiz y Arda Güler

Dos por uno con los turcos, que regresaron a un Mundial 24 años después gracias a dos jóvenes de 21 años. Yildiz lleva un par de años siendo el mejor de una Juve en reconstrucción, mientras Güler todavía no se adapta como pensábamos en el Real Madrid, pero ha mostrado flashes en momentos cruciales (como en Cuartos vs Bayern).

Ambos ya tuvieron experiencia en la Euro 2024, y son jugadores ofensivos que se complementan muy bien y tienen un brillante futuro. ¿Repetir el tercer lugar del 2002? Imposible, pero igual pueden ganar su grupo.

Lamine Yamal

Cerramos con broche de oro: con el único jugador de 18 años con la presión de cargar con el favorito a campeón del mundo. Yamal no llegará en su mejor momento, y de hecho es muy probable que se pierda el debut de La Roja ante Cabo Verde, pero es la estrella de un equipo que tiene todo para conseguir su segunda estrella. A falta de delanteros centrales, es el número 10 del Barça quien también toma esa labor, como lo vimos brillando en la Euro que levantó a sus 16.

Lo que está haciendo y se espera de él no es normal para alguien de su edad, y si bien peca de inmaduro (lo normal), es admirable la importancia que tiene en su selección y club, y bien podría, ahora sí, llevarse el Balón de Oro.

¡Hasta la próxima!

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