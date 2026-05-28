Conclusiones de la temporada 2025-2026Queda un solo partido de clubes antes del mundial, y es el más importante. Antes de pasar a la final de la Champions, veamos qué nos dejó esta campaña de clubes.

Más difícil que llegar es mantenerse

Nos encanta ver historias de éxito repentino, de clubes pequeños llegando lejos, de nombres nuevos apareciendo en escena. Hace unas temporadas vimos dos casos de estos en las dos ligas más poderosas del mundo: el West Ham en Inglaterra y el Girona en España. En 2023, los Hammers jugaron y ganaron la primera final continental de su historia, venciendo dramáticamente a la Fiore con un gol al 90’ para levantar apenas la segunda edición de la Conference League.

Por su parte, los Catalanes llegaron hasta el tercer lugar en 2024, incluso peleando codo con codo con sus vecinos (el Barça) el subliderato, y se metieron a la primera Champions en su historia, donde solo dieron lástima (siete derrotas en ocho partidos).

Pues ambos jugarán la próxima temporada en la segunda división. El West Ham no pudo salvarse en la última jornada pese a golear al Leeds, esto gracias al triunfo del Tottenham (quien también consiguió la gloria internacional hace muy poco), mientras los hermanitos del City se quedaron a un punto de la salvación, y se convierten en el primer equipo que pasa de jugar Champions a descender el año siguiente.

Eso nos lleva a equipos como el Bolonia, que jugó Champions y ganó la Coppa Italia el año pasado; o como el Como (valga la redundancia), que se metió a su primera UCL en su historia, como historias fugaces que pueden terminarse muy pronto.

Desafortunadamente el Futbol de hoy es cruel, y si bien nos permite ver algunos destellos de esperanza de equipos “chicos”, como vimos en la final de la Conference League entre los humildes Crystal Palace y Rayo Vallecano (con victoria por la mínima pero merecida de los primeros), lo normal es que los ricos predominarán la mayoría de las veces.

Un aplauso a la constancia

Los cinco campeones de las ligas importantes fueron totalmente predecibles. No es que todos lo fueran también el año pasado, pero todos mostraban señales de continuidad, solidez y un proyecto más firme que el del resto de sus compatriotas. El Madrid tendrá más talento que el Barça, pero Flick ha contado con mucha más estabilidad y paciencia que lo que le dieron a Xabi Alonso, y ahora hasta en Europa también han llegado más lejos (dos semis seguidas por dos cuartos, algo es algo).

En Alemania arrasó el Bayern y muestra que lo del Leverkusen hace un par de años (otro caso esporádico de éxito) fue la excepción y no la regla, mientras que el PSG sí le batalló un poco más ante el Lens, pero igual se coronaron con dos semanas de anticipación.

Mientras tanto, el Inter tuvo un final trágico del 2025: subcampeones de liga, copa y Champions, el anti-triplete, pero llevan rato siendo el equipo más sólido del Calcio, y no es sorpresa que dominaran casi de principio a fin para conseguir el Scudetto.

Ya hablamos bastante del Arsenal, pero podemos resumirlo en una frase: el que persevera, alcanza. Tres años seguidos como segundo lugar y decidieron seguir el proyecto, invertir un poco más y el éxito terminó por llegar, como era lo justo y necesario.

Kylian, ¿héroe o villano?

Segundo año consecutivo en el que Mbappé es Bota de Oro; segundo año consecutivo que no gana nada de nada. Bueno, ganó Supercopa Europea y Mundial de Clubes, pero eso fue gracias a los logros del último equipo sin él.

¿Podemos decir realmente que es el problema merengue cuando nadie más se le acerca en goles en estos dos años? ¿Estarían mejor si se fuera, como el PSG, o es un absurdo deshacerse del mejor del mundo al momento? ¿Hay algún entrenador en el mundo que pueda arreglar ese vestidor?

La presión solo se acumula para Mbappé y compañía, y ahora se le suman todos los pleitos internos que hicieron de la temporada un total desastre. ¿Qué solución tendrá el Real Madrid?

¡Hasta la próxima!

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