La final de la Champions y la lista de AguirreLlegó a su fin la temporada de clubes, y toca hablar del bicampeón de Europa y de los 26 mexicanos elegidos para la Copa del Mundo.

El Futbol moderno en todo su esplendor

Luis Enrique lo logró. Conformó un equipo en el que él controla absolutamente todas las situaciones, y con una planificación que comenzó en julio pasado, consiguió un doblete europeo para un cuadro que tenía cero títulos internacionales hasta antes de su llegada. ¿Cómo lo hizo? Administrando el esfuerzo y el talento. Sabía que no necesitaba a su mejor 11 en cada partido para ganar la Ligue 1, y si bien el Lens les metió un sustito, la ganaron por quinto año seguido con Dembelé jugando menos de la mitad de los minutos —por diseño, no por lesión—.

El DT español usó a Ousmane, Kvicha, Neves, Doué y compañía solo lo necesario, y así estuvieron al 100 en momentos cruciales. Sigo admirando más lo que hizo en 2015 con la MSN, ahí sí dominando todas las competencias de principio a fin, pero esto es muestra del Futbol moderno (y hasta algo que aqueja a la NBA desde hace tiempo): el “manejo del descanso”.

Tan cerca, tan lejos

Los Gunners de todos modos hicieron su desfile por las calles de Londres este lunes, sabiendo que la temporada, en términos generales, fue un éxito. Pudieron ser cuatro trofeos, y al final se “conforman” con uno que se les negó desde 2004, y llegando a una nueva final internacional en la que perdieron por lo justo pero con justicia.

El Arsenal cedió toda iniciativa al PSG, intentando cerrar el partido desde el minuto 5, y el talento rival fue demasiado para que ese plan funcionara. No fue el París más brillante, pero sí dominó la posesión y las oportunidades, y al final no los hicieron incomodar mucho. Se quejan del posible penal sobre Madueke no marcado, pero hay una mano en el área que no marcaron y que iguala las cosas. En general el árbitro no fue factor, y no puede quejarse un equipo que hizo muy poco por ganar, jugó a ganarlo en los penales, y no le salió. Raya es un porterazo pero se regaló en cada tiro, y el PSG es bicampeón de Europa en un encuentro insípido, y no me sorprendería nada que vayan por el Tri.

Los 26 elegidos

Al final, hubo muy pocas sorpresas en la convocatoria de México, y salvo las excepciones por lesión de Marcel, Huescas, Chiquete o Malagón, más las ya esperadas ausencias de Charly, “Chiquito”, “Chucky”, Ledezma o Láinez, son los 24 que ya esperábamos… con un par de nombres extra. Vamos línea por línea.

En portería tenemos a dos arqueros que tienen 20 partidos entre ambos en selección mayor (Rangel y Acevedo), y por ello es totalmente comprensible que se colara Ochoa (por su experiencia y porque, la verdad, no había ninguna otra opción realista).

En defensa, me preocupa que no tenemos otro central izquierdo por si Johan faltara (no como en derecha, donde pueden jugar Montes, Edson, Reyes y hasta Lira), pero quiero creer que nuestro mejor jugador al momento no faltará ni un minuto.

En la lateral izquierda seguramente jugará Gallardo, suplido por Mateo, mientras que por derecha sería Jorge Sánchez, suplido por Israel.

En el medio campo nos sobran nombres, y hay varias cuestiones por resolver: ¿Lira, en mejor momento, o Edson, el capitán? ¿Morita de inicio? ¿Fidalgo para tener la pelota, Chávez para tiros libres, o Romo para apoyo defensivo? Brian Gutiérrez también ganó puntos, pero creo que no le alcanzará para ser titular, mismo caso de Obed Vargas.

Adelante, otra cuestión: Julián Quiñones fue campeón goleador en Arabia, pero aquí jugaría en la extrema izquierda, dejando ese lugar a Raúl, quien no anota desde marzo pero decidió guardarse para el mundial. Santi y “Hormiga” son las otras opciones, pero tampoco los veo como titulares.

La sorpresas más grandes son Memote, quien entrará solo para cuando nos urja un gol y le manden pelotazos, y un “Chino” Huerta que difícilmente vea minutos.

Por derecha, “Piojo” o Alexis, mientras nuestro único 10 es Orbelín.

¡Hasta la próxima!

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