Dimayuga acelera con fuerza hacia Aguascalientes

Andrik Dimayuga llega motivado a la quinta fecha de la Challenge Series, que se disputará el 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, luego de firmar en Puebla uno de sus mejores resultados de la temporada al cruzar la meta en el segundo puesto.

El conductor del auto 67, patrocinado por Iron Route-Tequila El Jefe Luis-ECOM-Aqualite, protagonizó una destacada remontada, luego de arrancar desde la última posición y avanzar hasta instalarse en el podio.

Este resultado fortalece sus aspiraciones dentro del campeonato, donde actualmente ocupa el cuarto sitio, a 22 puntos del liderato, con la mira puesta en recortar distancia y asegurar su lugar en el Chase de la temporada 2026.

Dimayuga destacó que Aguascalientes representa una carrera clave por la intensidad del óvalo y las altas velocidades. “Me encuentro muy entusiasmado por correr en Aguascalientes, es una pista verdaderamente especial y una de las citas más espectaculares en el calendario de Challenge Series, por lo divertida e intensa que se torna la carrera en ese óvalo”, declaró.

De igual forma, asegura que llega con una base sólida tras lo conseguido en Puebla, respaldado por el trabajo técnico del Dimayuga Racing Team y con la confianza necesaria para pelear por la victoria en una de las fechas más espectaculares del calendario.

“El desgaste físico va a jugar un papel crucial, por las altas velocidades y las condiciones climáticas, por lo que nos enfocamos muchísimo en trabajar la preparación física”, sentenció.