Dorthom arrasa en la Copa MITZ 2026

El club Dorthom Gymnastics de Tuxtla Gutiérrez puso el nombre de Chiapas en alto dentro de la Copa MITZ 2026, luego de cosechar 77 medallas en el certamen celebrado en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México.

La academia que dirige la entrenadora María Esther Thomas Castorena se consolidó como una de las delegaciones más competitivas del evento nacional, al cual asistió con una delegación conformada por 23 gimnastas.

Balance positivo

Las integrantes del club capitalino tomaron parte en diferentes categorías de acuerdo con su nivel, por lo que fueron distribuidas entre el Sistema XCEL, en la subdivisión bronce con cinco representantes, y el Programa USAG, con 18 deportistas en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5.

Al final, el balance general fue copioso luego de sumar 23 medallas de oro, 17 más de plata y cuatro de bronce. Además, las gimnastas chiapanecas ocuparon 26 posiciones entre el cuarto y el décimo lugar, obteniendo siete reconocimientos por participación y un acumulado de 77 preseas.

Las más destacadas

Entre las actuaciones más sobresalientes estuvo la de Allegra Trujeque, quien obtuvo el subcampeonato en el All Around de la categoría bronce del Sistema XCEL, mientras que varias integrantes del Programa USAG lograron el primer lugar en la clasificación general de sus respectivos niveles.

En el nivel 1, Alessa Maza, Litsy Robledo, Eliana Gómez y Alina Fuentes consiguieron también el campeonato del All Around de sus categorías, en tanto que Melissa Romero se ubicó en el segundo lugar general.

Dentro del nivel 4, Miranda Medina se proclamó campeona del All Around tras una brillante rutina que también le permitió conquistar primeros lugares en diferentes aparatos, en tanto que Lía Mijangos finalizó entre las mejores competidoras.

Con este balance, la entrenadora resaltó el crecimiento deportivo y el trabajo formativo que hace Dorthom Gymnastics, pues aseguró que estos resultados son el reflejo del desarrollo de las nuevas generaciones de atletas, con actuaciones que colocan en alto el nombre de la institución.