Draco FC suma curso veraniego en Tuxtla

La academia Draco Futbol Club se suma a las opciones de cursos de verano disponibles en Tuxtla Gutiérrez con una propuesta que combinará actividades deportivas, artísticas y recreativas para niñas, niños y jóvenes.

El Curso de Verano 2026 se llevará a cabo del 20 de julio al 7 de agosto, en horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., teniendo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional, ubicado al sur poniente de esta capital.

Actividades

Durante este curso veraniego, los participantes tendrán entrenamientos no solamente de Futbol, pues también se cuenta con instalaciones para la práctica de otras disciplinas como el Basquetbol y el Voleibol, además de actividades formativas de artes plásticas y dinámicas recreativas.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Draco Futbol Club, el programa busca fortalecer el desarrollo técnico, el trabajo en equipo y la disciplina, en un ambiente seguro y formativo.

El costo de inscripción será de mil 800 pesos e incluirá una playera de Draco FC y acceso a una zona de hidratación durante las actividades. Las inscripciones ya están abiertas para quienes busquen una alternativa deportiva y recreativa durante el periodo vacacional en Tuxtla Gutiérrez.

Para informes y reservaciones pueden comunicarse a los números 9611763347 y 9614060188.