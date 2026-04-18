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Duelo clave en la jornada 4 de la OEFA

Abril 18 del 2026
Atlas defiende su invicto ante Pretorianos en duelo de la categoría peewee, este sábado en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía
Atlas defiende su invicto ante Pretorianos en duelo de la categoría peewee, este sábado en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) de Chiapas vivirá una intensa jornada sabatina dentro de la Temporada Infantil 2026, con encuentros decisivos en las categorías peewee y potrillos.

En la división peewee, la actividad iniciará a las 9 horas en el campo de Atlas en Tuxtla Gutiérrez, donde el equipo local, líder invicto con marca de 3-0, recibirá a los Pretorianos de San Cristóbal, que llegan con registro de 1-2. Atlas buscará mantener su paso perfecto y consolidarse en la cima, mientras que Pretorianos intentará dar la sorpresa y acercarse a la zona de clasificación.

Más tarde, a las 11:00 horas, en el campo del Tecnológico de Monterrey en Tuxtla Gutiérrez, se enfrentarán Borregos y Tuzas Real del Bosque, ambos con marca de 1-2.

Acción en potrillos

En la categoría potrillos, el sábado continuará la actividad a las 13:00 horas en el estadio Municipal de San Cristóbal de Las Casas, con el encuentro entre Guerreros Tuxtla y Pretorianos. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos en un duelo que puede resultar determinante en la parte baja de la tabla general.

Con estos enfrentamientos, la jornada 4 del sábado se perfila como una fecha crucial, en la que los equipos buscarán afianzarse en la pelea por la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones en esta temporada.

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