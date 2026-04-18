Duelo clave en la jornada 4 de la OEFA

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) de Chiapas vivirá una intensa jornada sabatina dentro de la Temporada Infantil 2026, con encuentros decisivos en las categorías peewee y potrillos.

En la división peewee, la actividad iniciará a las 9 horas en el campo de Atlas en Tuxtla Gutiérrez, donde el equipo local, líder invicto con marca de 3-0, recibirá a los Pretorianos de San Cristóbal, que llegan con registro de 1-2. Atlas buscará mantener su paso perfecto y consolidarse en la cima, mientras que Pretorianos intentará dar la sorpresa y acercarse a la zona de clasificación.

Más tarde, a las 11:00 horas, en el campo del Tecnológico de Monterrey en Tuxtla Gutiérrez, se enfrentarán Borregos y Tuzas Real del Bosque, ambos con marca de 1-2.

Acción en potrillos

En la categoría potrillos, el sábado continuará la actividad a las 13:00 horas en el estadio Municipal de San Cristóbal de Las Casas, con el encuentro entre Guerreros Tuxtla y Pretorianos. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos en un duelo que puede resultar determinante en la parte baja de la tabla general.

Con estos enfrentamientos, la jornada 4 del sábado se perfila como una fecha crucial, en la que los equipos buscarán afianzarse en la pelea por la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones en esta temporada.