Duelo de Leyendas por una buena causa

Con el objetivo de recaudar víveres para personas en situación vulnerable se llevará a cabo el Duelo de Leyendas entre exjugadores de los emblemáticos Jaguares de Chiapas, superlíderes de la primera división, en contra de figuras históricas del América. La cita es el sábado 16 de mayo, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Organizadores y autoridades hicieron la presentación del encuentro amistoso que reunirá a grandes ídolos de la afición que dieron batallas memorables hace más de dos décadas.

Los protagonistas

La lista de convocados por Jaguares la presentó el exgoleador Miguel Casanova Díaz, quien destacó en primer plano al argentino Lucio Filomeno, quien vendrá desde España —donde actualmente radica— para reencontrarse con la afición que lo consagró como su primer ídolo.

A él se suma otro histórico como Salvador Cabañas; Jesús Gutiérrez, el jugador que acumuló más minutos en la historia del equipo, y el autor del histórico gol de la salvación, Gilberto Mora.

Además, están confirmados Miguel “Jalisco” Gutiérrez, Erubey Cabuto, Melvin Brown, José Damasceno, “Tiba”; el chiapaneco Edoardo Isella, Omar Monjaraz, Guillermo “El Pando” Ramírez y Miguel Casanova Velasco.

Lista de convocados del club América la dio a conocer el histórico portero Héctor Miguel Zelada, quien confirmó a los exjugadores Adrián Chávez, Paul Aguilar, Juan Hernández, Cecilio de los Santos, Isaac Terrazas, Aquivaldo Mosquera, Alvin Mendoza, Juan Carlos Mosquera, Adrián Argüello, Israel “Jagger” Martínez, Chuy Mendoza, Ariel González, Matías “El Toro” Vuoso, Aarón “Gansito” Padilla, Eduardo Bacas y Damián Álvarez.

Reunirán víveres

El encuentro será a beneficio del DIF Chiapas, implementando una mecánica de acceso que consiste en donar cinco unidades de Pediasure por un boleto. El canje será del 13 al 15 de mayo, en puntos estratégicos como las instalaciones de Indeporte, Galerías Boulevard y las oficinas del DIF Chiapas.

Para quienes deseen asistir a las zonas generales, pueden entregar un kilo de productos como arroz, frijol o azúcar, directamente en las entradas del estadio, el día del partido. El acceso al inmueble será a partir de las 16:00 horas, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas.