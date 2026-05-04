Duelo inclusivo deja mensaje de superación

Una velada cargada de emotividad y carácter se vivió en el Centro Deportivo Roma, donde se desarrolló una función de boxeo profesional y amateur que captó la atención de los aficionados tanto en el recinto como en redes sociales.

El combate estelar, denominado “Ellos también pueden”, tuvo como protagonistas a Alfredo “El Rayo” Hernández y Alma Abinadí “La Pantera” Hernández, quienes ofrecieron un enfrentamiento que trascendió lo deportivo para convertirse en un ejemplo de lucha y determinación.

Ambos pugilistas, que compiten en silla de ruedas, subieron al ring con una mentalidad competitiva y una preparación evidente, protagonizando un duelo pactado a dos episodios. Desde el inicio, el intercambio fue dinámico, con golpes bien colocados y una estrategia clara por parte de cada esquina, lo que mantuvo la expectativa del público en todo momento.

Lejos de ser un combate simbólico, la contienda mostró técnica, resistencia y valentía, elementos que fueron reconocidos por los asistentes con constantes muestras de apoyo. Al final de los dos asaltos, los jueces decretaron empate por decisión unánime, resultado que reflejó la paridad mostrada sobre el encordado.

La función no solo cumplió en lo deportivo, sino que dejó un mensaje contundente sobre la inclusión en el deporte, evidenciando que la pasión, la disciplina y el esfuerzo no conocen límites. La respuesta positiva en plataformas digitales reafirmó el impacto del evento, posicionándolo como un referente de inspiración dentro y fuera del ring.

Con este tipo de iniciativas, el boxeo continúa abriendo espacios para todos, fortaleciendo su esencia como una disciplina que fomenta valores y rompe barreras, consolidando noches memorables como la vivida en el Deportivo Roma.