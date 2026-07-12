Dynamic Motorsports fortalece aspiraciones

Dynamic Motorsports cerró con saldo positivo su participación en la sexta fecha de Nascar México Series y Trucks México Series, disputada en el autódromo de Querétaro, donde conquistó un nuevo podio.

En Nascar México, Jake Cossio arrancó desde el décimo sitio con el auto 51 y finalizó en la posición 12, resultado que le permite continuar en la pelea por acceder al Chase cuando se aproxima la semifinal de la temporada regular.

La actuación más sobresaliente llegó con Roberto “Bob” Espinosa. El potosino consiguió la pole en Trucks México y peleó por su tercera victoria consecutiva. Tras un cerrado final, cruzó la meta en segundo lugar para mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Destacan chiapanecos

Sebastián Rodríguez también cumplió una sólida actuación al terminar cuarto, sumar otro Top 5 y conservar el liderato entre los novatos. Por su parte, Jassyr Salazar firmó uno de sus mejores resultados al concluir quinto.

Dynamic Motorsports tendrá ahora una cita especial el próximo 2 de agosto, cuando ambas categorías lleguen al Súper Óvalo Potosino para disputar la séptima fecha y semifinal de la campaña regular.