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Edith Vigil Roque consigue cinta negra 4° Dan

Julio 10 del 2026
Recibió oficialmente su certificado de cinta negra 4° Dan tras obtener la mejor evaluación del CLIII Examen de Grados Mayores. Cortesía
Recibió oficialmente su certificado de cinta negra 4° Dan tras obtener la mejor evaluación del CLIII Examen de Grados Mayores. Cortesía

Con apenas 17 años de edad, la taekwondoína chiapaneca Edith Vigil Roque alcanzó uno de los mayores logros dentro de su trayectoria deportiva al obtener el grado de cinta negra 4° Dan, distinción que la coloca como una de las máximas exponentes juveniles del Tae Kwon Do en Chiapas y un referente nacional dentro de la organización MoonMoo Won-Moo Duk Kwan.

El importante ascenso fue resultado de su sobresaliente participación en el CLIII Examen de Cintas Negras y Grados Mayores, celebrado en San Cristóbal de Las Casas, donde además de aprobar la exigente evaluación, obtuvo la mejor calificación, haciéndose acreedora a la Medalla de Excelencia por su destacado desempeño técnico, conocimiento marcial y ejecución.

Ceremonia

El acto oficial de entrega del certificado se llevó a cabo el 5 de julio, en un ambiente de solemnidad y respeto por las tradiciones del arte marcial coreano. El documento fue entregado por su maestro, Julio Alberto Ballinas Ramos, cinta negra 5° Dan, acompañado por los sinodales Octavio Valseca Morales, cinta negra 8° Dan; Joel Antonio Martínez Corzo, cinta negra 6° Dan; Gerardo Martín Castillejos de los Santos, cinta negra 2° Dan, además de instructores e integrantes de la organización.

Durante su intervención, el profesor Julio Alberto Ballinas destacó que Edith representa los valores que distinguen al Tae Kwon Do: disciplina, respeto, perseverancia y compromiso. Señaló que su evolución durante más de una década de práctica refleja el verdadero espíritu marcial y la convierte en un ejemplo para niños y jóvenes que inician su formación en MoonMoo Won-Moo Duk Kwan.

Por su parte, Edith Vigil Roque expresó su emoción por haber alcanzado una meta que comenzó a construir desde los seis años de edad, cuando inició su camino en el Tae Kwon Do. La atleta agradeció el respaldo incondicional de sus padres, Francisco Vigil Toledo y Felipa Roque, así como de sus hermanos Emilia y Víctor Eduardo, quienes han sido parte fundamental de su desarrollo deportivo.

Esfuerzo

La joven destacó que este reconocimiento es el resultado de 11 años de esfuerzo, sacrificio y constancia, etapa en la que también enfrentó diversas lesiones que pusieron a prueba su determinación. Sin embargo, aseguró que cada obstáculo fortaleció su carácter y reafirmó su pasión por el deporte.

“El Tae Kwon Do me enseñó a no rendirme ante las adversidades y a luchar por cada objetivo”, comentó la artemarcialista, y dijo sentirse orgullosa de representar a Chiapas y de compartir este logro con su familia y su escuela.

Lejos de conformarse con este importante paso en su carrera, Edith ya se fijó nuevos objetivos. Entre estos se encuentra el iniciar su preparación rumbo al examen de cinta negra 5° Dan, al tiempo de comenzar su formación profesional, pues tiene el deseo de estudiar Ingeniería en Agronomía.

De este modo confirma que la constancia y la disciplina continúan siendo la mejor fórmula para alcanzar la excelencia deportiva, dejando en alto el nombre de Chiapas y consolidándose como una de las jóvenes figuras con mayor proyección dentro del Tae Kwon Do mexicano.

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