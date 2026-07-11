El balón con el que se disputará el AP 2026

La Liga MX y Voit presentaron el Aereus 40 Pro III, el balón que utilizarán para la temporada 2026-27 del Futbol mexicano. Francisco Iturbide, director general de Operaciones, Competencias y Desarrollo de la Liga MX, y José Carlos Elizondo, director general de Voit, encabezaron la presentación en el marco de una alianza histórica de cuatro décadas entre la liga mexicana y la marca deportiva.

Asimismo, fueron presentados los uniformes de la misma marca que utilizarán las árbitras y árbitros para el siguiente año futbolístico. Por otra parte, se dio a conocer que Voit será el patrocinador del balón para la Liga MX Femenil, así como los uniformes e indumentaria para el equipo de estrellas de la Liga MX que enfrentarán a las figuras de Estados Unidos en el All-Star Game.

“Cuarenta años de historia, cuatro décadas de rodar juntos en las canchas, de gritar goles, impulsar encuentros y ser testigos del camino recorrido sobre el crecimiento de la Liga MX. Sabemos que el gran protagonista de nuestro deporte es el gol y, durante la temporada 25-26 se registró un promedio de 2.9 goles por partido, con 458 anotaciones en el Clausura 2026”, declaró Iturbide.