El Delfín conquista el Torneo de Campeones

Con una actuación contundente en casa, el club deportivo El Delfín de Chiapas se proclamó monarca del Torneo de Campeones del 61 Aniversario, celebrado en la alberca del Centro de Entrenamiento, tras dominar la competencia frente a 20 clubes de Veracruz, Tabasco y Chiapas.

El anfitrión, dirigido por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, sumó 3 mil 273 puntos, consolidándose en el primer lugar general, además de obtener 12 campeonatos y 12 subcampeonatos individuales, confirmando su hegemonía en el evento. El segundo puesto fue para Acuática Master Center con mil 807.5 unidades, mientras que Axolotes Fit & Go ocupó la tercera posición con 630 puntos.

El torneo, avalado por la Asociación Deportiva de Natación y de Natación en Aguas Abiertas de México, A. C., y sancionado por oficiales de World Aquatics, reunió a 285 nadadores, en un ambiente de alta competencia y gran asistencia en las tribunas.

Domina podios individuales

En la premiación individual, El Delfín consiguió múltiples campeonatos y subcampeonatos en prácticamente todas las categorías y dominando ampliamente el medallero.

En 13-14 años, Ana P. Cáceres Nangusé y Regina Escobar Cruz fueron campeona y subcampeona femenil, mientras que Evann A. Pérez López y Maximiliano Domínguez García hicieron el 1-2 en varonil. En 15-16 años varonil, Ian de la Rosa Cruz fue el ganador y Rodrigo Escobar Cruz, el subcampeón, confirmando el dominio del club.

En 17-19 años femenil, Ariadna Sarmiento Monzón se llevó el oro. En 20-29 años, Carolina Escobar Gómez y Nery Trujillo Ovilla repitieron el 1-2 femenil, al igual que Héctor Rad Solís y Jorge R. Trujillo Ovilla en varonil.

En 30-39 años femenil, Viridiana Mendoza Espinosa y Karen A. López Medina encabezaron la división , en tanto que en varonil, Luis Rodolfo Mérida fue el monarca. En 40-49 varonil, Miguel Hernández Vidal y Manuel A. Bustamante Vega lograron el 1-2.

En 50-59 años femenil, Mónica Anzueto Moguel y Lily Anzueto Moguel dominaron la prueba, mientras que en varonil, Jorge Santiago Zepeda fue campeón y Adolfo Solís Muñiz, subcampeón. En 60 y mayores varonil, Fidel Ramos Juárez y Azariel Ruiz Toalá cerraron la cosecha de triunfos del anfitrión.

Los ganadores del resto de las categorías se distribuyeron entre clubes como Acuática Master Center, Axolotes Fit & Go, Control Total, Tiburones del CIA, Lechuzas UPGCH y Piscis de Tapachula, que también tuvieron presencia en los podios individuales.