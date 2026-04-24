En Tuxtla el Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos

Continúa el conteo regresivo para el 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos 2025, a efectuarse este domingo 26 de abril, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó la convocatoria oficial de este torneo clasificatorio para el Mr. México Juvenil y Veteranos, el cual se celebrará del 15 al 17 de mayo en el Centro Expositor de Puebla.

Categorías en contienda

En el caso de las damas, el llamado es para Fitness Figura Master, Libre, Fitness Bikini Juvenil y Master, Bikini Wellness Juvenil y Master, Juvenil (hasta 23 años), Libre y Master de 35 años en adelante. Para varones las divisiones serán Juvenil hasta 16, hasta 18 y hasta 23 años (Principiantes, Novatos y Avanzados), además de Men’s Physique hasta 23 años, Libre (Principiantes, Novatos y Avanzados) y Veteranos de 40 en adelante.

Las inscripciones y el pesaje serán este sábado (único día), de 16:00 a 20:00 horas, en la mencionada sede, y los aspirantes deberán presentarse con riguroso bikini y ya pintados, además de aportar la documentación necesaria, incluyendo CURP y credencial de elector, y cubrir un costo de 200 pesos por categoría.

La premiación consistirá en medallas, del primero al sexto lugar, para Principiantes y Novatos, así como trofeo escultura del primero al tercer puesto de cada categoría y el viaje para los primeros lugares de las principales, que asistirán al Mr. México Juvenil y Veteranos en tierras poblanas.

La Affechac designará al jurado calificador y su fallo será inapelable. Para mayores informes, comunicarse a los números telefónicos (963) 6323504 o 9631062163.