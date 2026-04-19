Equipo chiapaneco compite con carácter

La delegación chiapaneca de Escalada dejó un precedente importante durante su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 al medirse con los mejores exponentes del país en una disciplina que continúa en desarrollo en el estado.

Con determinación y un notable avance técnico, los representantes de Chiapas enfrentaron exigentes rutas en la modalidad de bloque, donde cada intento demandó precisión, fuerza y control corporal. Las estructuras instaladas pusieron a prueba la capacidad de lectura de los atletas, así como su habilidad para resolver movimientos complejos en recorridos de alta dificultad.

Durante la competencia, los escaladores chiapanecos demostraron carácter y entrega en cada ascenso, manteniendo el enfoque ante rivales con amplia experiencia en el circuito nacional. La participación permitió evidenciar el crecimiento que ha tenido este deporte en la entidad, así como el compromiso de sus exponentes por consolidarse en escenarios de mayor nivel competitivo.

En cuanto a resultados, en la categoría U19, Ulises Mondragón Calderón se ubicó en la posición 25 del ranking con 34.5 puntos, mientras que Leonardo Alexander Palacios Esquinca alcanzó el puesto 19 con una suma de 59.9 unidades. Por su parte, Yahel Mondragón Calderón finalizó en el lugar 26 con 19.9 puntos, completando así la actuación del representativo chiapaneco en esta fase nacional.

Las competencias se desarrollaron en el Climbing Gym de Adamanta, en Puebla, un escenario especializado que reunió a talentos de todo el país y que sirvió como plataforma para que Chiapas reafirmara su presencia en esta disciplina emergente. Más allá de los resultados, la experiencia adquirida en esta justa nacional representa un paso significativo para los deportistas, quienes continúan fortaleciendo su nivel competitivo y sentando bases para futuras participaciones en eventos de mayor exigencia.