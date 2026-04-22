Firman última remontada ante Chapulineros

Huracanes de Arriaga vino de atrás para imponerse por 2-1 a Chapulineros en la fecha 30 del grupo 2 de la Liga TDP, en partido disputado en la Unidad Deportiva de Arriaga.

El equipo oaxaqueño tomó ventaja al minuto 22 con anotación de Jonathan Vázquez, pero, antes del descanso, Francisco Álvarez apareció para igualar el marcador 1-1.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Aldrit Villatoro marcó el 2-1 al minuto 51, sellando la remontada para Huracanes, que cerró su primera temporada en la categoría con un resultado positivo.

El conjunto chiapaneco finalizó en el décimo lugar del pelotón con 41 puntos, producto de 11 triunfos, cuatro empates y 15 caídas, además de 44 goles a favor y 49 en contra. Destacó Francisco Álvarez como su principal referente ofensivo, con 13 anotaciones.

Pijijiapan fue goleado

Por su parte, Pijijiapan FC concluyó su participación con goleada en contra de 2-5 frente a Cruz Azul Lagunas de Oaxaca. En total lograron acumular 39 unidades, con saldo negativo de 13 derrotas, a cambio de nueve triunfos y ocho empates, para finalizar en el decimoprimer puesto de la clasificación.