FMF anuncia sanciones para futbolistas

Una pelea entre jugadores del América y el Toluca empañó el partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 en el estadio Banorte, ya que la violencia no solo fue en el campo, pues también se registró un encontronazo en el túnel que conduce a los vestidores.

Después de horas de espera, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció en un comunicado las sanciones a todos los involucrados en esta trifulca.

El conjunto mexiquense fue el más perjudicado por la pelea; el estadio Banorte se salvó del veto por presuntos actos racistas y la violencia, ambas escuadras deberán pagar multas.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol da a conocer su reporte correspondiente a la jornada 15 del Torneo Con México Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de analizarse la situación presentada durante el partido América contra Toluca”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las sanciones para América y Toluca?

Helio Nunes: Por la expulsión, conducta violenta y altercados al interior del estadio Banorte, será suspendido 3 partidos y será acreedor a una sanción económica.

Antonio Mohamed: 1 partido de suspensión y multa económica, por conducta inapropiada hacía un rival.

Sahyr Mohamed: 1 partido de suspensión por abandonar el área técnica y protestar con el cuerpo arbitral.

Henry Martín: 1 partido de suspensión y multa económica, por altercados al interior del estadio Banorte.

Alejandro Zendejas: Sanción económica por conducta inapropiada hacía un rival.

Directivos y cuerpo técnico de los clubes América y Toluca: Multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores del inmueble.

Estadio Banorte: Multa económica por la conducta desplegada por la afición asistente al encuentro.