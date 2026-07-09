Francia y Marruecos reeditan un duelo de alto voltaje

Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final del Mundial 2026 en uno de los encuentros más atractivos de la ronda. El conjunto francés parte como favorito por su experiencia y la calidad de su plantilla, pero enfrente tendrá a una selección marroquí que ha demostrado ser una de las grandes revelaciones del torneo y que aspira a seguir haciendo historia.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps llega a esta instancia tras superar 1-0 a Paraguay en unos octavos de final muy disputados. Los galos encontraron el triunfo gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, quien volvió a aparecer en el momento más importante para mantener con vida a una escuadra que busca conquistar su tercer título mundial.

Antes de ese compromiso, Francia había completado una sólida fase de grupos que confirmó su candidatura al campeonato. Con un plantel repleto de figuras como Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, William Saliba y Mike Maignan, el conjunto europeo ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una gran capacidad para resolver partidos cerrados.

Marruecos, por su parte, continúa firmando una actuación histórica. Después de una destacada fase de grupos, el conjunto africano eliminó con autoridad a Canadá por marcador de 3-0 en los octavos de final, mostrando un Futbol dinámico, ordenado y muy efectivo. Los Leones del Atlas han mantenido el nivel que los llevó a convertirse en una potencia emergente del futbol internacional.

El equipo dirigido por Walid Regragui basa buena parte de su éxito en una sólida estructura defensiva y en la velocidad de sus atacantes. Achraf Hakimi lidera una generación que también cuenta con jugadores como Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Youssef En-Nesyri, futbolistas que han sido determinantes para que Marruecos vuelva a instalarse entre los mejores del mundo.

Los antecedentes favorecen ampliamente a Francia. El duelo más recordado entre ambas selecciones se produjo en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, cuando los franceses se impusieron por 2-0 para avanzar a la final. En enfrentamientos oficiales e internacionales, los europeos mantienen ventaja, aunque Marruecos ha reducido la distancia competitiva en los últimos años gracias al crecimiento de su generación actual.

El ganador de este compromiso asegurará su lugar en las semifinales del Mundial 2026 y quedará a solo dos partidos de levantar el trofeo. Francia intentará imponer su experiencia y jerarquía, mientras Marruecos buscará romper los pronósticos una vez más y seguir escribiendo una de las historias más memorables del campeonato. Todo está listo para un choque de estilos que promete emociones de principio a fin.