Gálvez FC se corona con autoridad

Con una actuación dominante de principio a fin, Gálvez FC se proclamó campeón de la Copa Santos Tuxtla al imponerse con un contundente marcador de 8-1 ante Primos FC, en la gran final disputada la noche del jueves en la cancha de Territorio Santos Tuxtla (TST).

El duelo arrancó con intensidad, pero rápidamente Gálvez FC tomó el control del partido gracias a su orden en el terreno de juego y contundencia frente al arco. Desde los primeros minutos, el equipo mostró superioridad en todas las líneas, aprovechando los espacios y generando constantes llegadas de peligro.

La figura del encuentro fue Jonathan Maza, quien firmó una destacada actuación al marcar tres goles, convirtiéndose en el referente ofensivo de su escuadra. A su aporte se sumaron Eduardo Cabrera con un doblete y Morderjai Gálvez con una anotación, completando una ofensiva efectiva que nunca bajó el ritmo.

El único gol del descuento llegó por conducto de Eduardo Vargas, quien logró romper el cero en su favor, aunque no fue suficiente para cambiar el rumbo del compromiso ya que tenían una desventaja de 6-1.

A lo largo del partido, Gálvez FC mantuvo el control del balón y la iniciativa, mostrando un estilo de juego vertical y bien coordinado. Su capacidad para definir en momentos clave y su solidez defensiva marcaron la diferencia en una final que terminó inclinándose claramente de su lado.

Gol espectacular

El encargado de cerrar la pinza a una noche mágica fue Bryan Jared, quien convirtió uno de los goles más espectaculares del torneo, llevándose a todos los jugadores en la cancha, incluido el arquero, para poner el 7-1, y todo se definiría a un minuto del final con el 8-1 que les daba la victoria.

El silbatazo final desató la celebración del conjunto campeón, que festejó junto a su afición en el terreno de juego, cerrando así una noche redonda en Territorio Santos Tuxtla.