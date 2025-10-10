Gilberto Mora no disputará el Mundial Sub-17

El futbolistas Gilberto Mora tenía la posibilidad de disputar tres mundiales en menos de un año, pero esto no será posible. El joven centrocampista de los Xolos de Tijuana no podrá estar en la justa de la sub-17.

Después de que Javier Aguirre, Duilio Davino, Andrés Lillini y Rafael Márquez acordaran que Gil estaría en el Mundial Sub-20, la competición de noviembre no estaba clara.

“El Universal” pudo confirmar que Mora no estará en el Mundial Sub-17, y una vez terminada su participación con la selección mexicana sub-20, con la que suma tres goles y dos asistencias, regresará con los Xolos de Tijuana.

La intención es dosificar las cargas de trabajo al jugador, cuidarlo con su club. Posteriormente se espera que esté en la fecha FIFA de noviembre con la selección mayor de Javier Aguirre, en la que enfrentará a Uruguay (Torreón) y a Paraguay.

Lista de la selección mexicana sub-17

El combinado que dirige Ricardo Cariño y Selecciones Nacionales informó sobre la convocatoria que tendrá el mini Tricolor para concentrar en el CAR, como parte de los trabajos antes de la lista definitiva.

"El director técnico, Carlos Cariño, trabajará con un plantel de 22 futbolistas, previo a definir la convocatoria final con la que va a encarar la próxima Copa del Mundo de la categoría, a celebrarse en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025”, explicaron mediante un comunicado.